Proteste gegen Immigrations-Entscheidung Trumps

USA

7. September 2017

Die Trump-Regierung will undokumentierten Migranten, die als Kinder mit ihren Eltern ins Land kamen, die Möglichkeit eines legalen Aufenthaltes nehmen. Die Ankündigung vom Dienstag löst gerade unter jüdischen Exponenten heftige Kritik aus.

«Das Wort `Deportation´ ist mir unerträglich». Mit diesem Satz beginnt Rabbinerin Susannah Heschel einen Kommentar im «Forward» unter dem Titel: «Mein Vater, Rabbiner Abraham Heschel, war ebenfalls ein `Dreamer´» (Link).

Als «Dreamer» werden in den USA Personen bezeichnet, die als Kinder mit Eltern illegal eingereist und dann im Lande gross geworden sind. Präsident Barack Obama war 2010 am Widerstand der Republikaner im Kongress mit einem «DREAM Act» (DREAM ist die Abkürzung für: Development, Relief, and Education for Alien Minors Act) gescheitert, der diesen rund 800.000 Menschen den Weg zu einer Staatsbürgerschaft eröffnet hätte. Statt dessen erliess Obama im June 2012 die exekutive Anordnung «Deferred Action for Childhood Arrivals» (DACA), die solchen Menschen zumindest eine offizielle Aufenthaltsgenehmigung gewährt.

90 Prozent der heute erwachsenen «Dreamers» stehen in der Ausbildung oder üben häufig qualifizierte Berufe aller Art aus. Sie tragen nachweislich zur Stärke der amerikanischen Wirtschaft bei und nehmen nach Auffassung der meisten Ökonomen nicht Arbeitsplätze für Staatsbürger in Anspruch – wie Justizminister Jeff Sessions am Dienstag behauptet hat. Auch deshalb protestieren Tech-Konzerne wie Facebook gegen den Entscheid, während Amazon, Microsoft mit 15 Gliedstaaten dagegen prozessieren wollen.

Rabbinerin Heschel argumentiert dagegen eher moralisch und historisch. Sie schreibt im «Forward» über das Schicksal ihres legendären Vaters, der in den USA als streitbarer Verbündeter von Martin Luther King, Jr. zu der Durchsetzung der Bürgerrechts-Gesetze von 1965 beigetragen hat.

In Polen aufgewachsen, hatte Heschel von 1927 an in Berlin studiert und war zehn Jahre später Martin Buber als Direktor des Jüdischen Lehrhauses in Frankfurt nachgefolgt. Im Oktober 1938 verhafteten ihn die Nazis aufgrund seiner polnischen Staatsbürgerschaft und deportierten ihn über die Ostgrenze. Dort musste Heschel mit Tausenden von Schicksalsgenossen (unter ihnen etwa der spätere Chefredaktor der «New York Times» Max Frankel) im Niemandsland um sein Leben zittern, da Polen diese Juden nicht aufnehmen wollte.

Der junge Religionsgelehrte konnte mit Hilfe von Julian Morgenstern vom Hebrew Union College in Manhattan nach Amerika entkommen. Doch sein Leben lang hat er bei der Erinnerung an seine Deportation gezittert, schreibt Susannah Heschel nun. Sie betrachtet ihren Vater als «Dreamer», dem Amerika eine neue Existenz geschenkt und der sich dafür bis an sein Lebensende für die Verbesserung der Zustände in den USA eingesetzt habe.

Die Rabbinerin und Professorin für jüdische Studien am renommierten Dartmouth College nennt die Massnahme der Trump-Regierung eine «sinnlose Grausamkeit». Die heutigen «Dreamern» nun drohende Deportation mache sie krank und sei «verrückt, vulgär und unmenschlich».

Heschel endet ihr Stück mit dem Aufruf: «Erhebt Eure Stimmen, Ihr Juden! Wir, die wir Vertreibung und Deportation erlebt haben, die vor Zorn über die Qualen unserer eigenen Geschichte aufgeschrien haben! Wir müssen aufstehen und uns für die Beibehaltung von DACA einsetzen… und wir müssen unsere Herzen und die Türen unseres Landes Flüchtlingen öffnen. Wer von diesen wird der nächste Abraham Joshua Heschel sein?» (AM)