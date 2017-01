Proteste gegen Gerichts-Entscheid über NPD

DEUTSCHLAND

19. Januar 2017

Die Ablehnung eines Verbotes der NPD durch das Bundesverfassungsgericht am gestrigen Mittwoch stösst auf Kritik bei der Lagergemeinschaft Dachau sowie dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, von einem Verbot der rechtsnationalistischen NPD abzusehen, löst bei Nazi-Opfern sowie Sinti und Roma in Deutschland Enttäuschung und Kritik aus. So nannte der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma die Ablehnung eine vertane Chance zur Unterbindung rechtsextremen Propaganda und Hetze, zugleich aber eine Herausforderung der streitbaren Demokratie. Der Verband begrüsste am gestrigen Mittwoch nach der Bekanntgabe des Urteils jedoch die darin enthaltene Bestätigung der Wesensverwandtschaft der NPD mit dem Nationalsozialismus sowie deren antisemitischen Grundhaltung.

Zu der Entscheidung erklärte der Zentralratsvorsitzende Romani Rose: «Die NPD hat bei Landtagswahlen und bei der letzten Bundestagswahl massiv gegen Sinti und Roma gehetzt. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert inkonsequent, wenn einerseits die NPD als verfassungsfeindliche und rassistische Partei benannt wird, dann aber wegen zu geringer Wirksamkeit nicht verboten werden müsse.» Sinti und Roma gehörten zum Feindbild der NPD, so Rose weiter.

Er appellierte zudem an die Regierungen des Bundes und der Länder, «alle rechtlichen Möglichkeiten, der NPD die öffentliche Finanzierung zu entziehen, auszuschöpfen. Bürgermeister, die hetzerische NPD-Wahlplakate in ihren Städten abnehmen lassen, dürfen nicht von den Gerichten –wie im Bundestagswahlkampf 2013 – gezwungen werden, die Plakate der NDP wieder aufzuhängen.»

Auch das Präsidium der Lagergemeinschaft Dachau bedauert die NPD-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sehr. Die Organisation der Überlebenden des Konzentrationslagers Dachau, ihrer Nachkommen und Freunde, beobachtet das menschenverachtende Wirken der NPD mit grosser Besorgnis und hatte auf deren Verbot gehofft. In einer Erklärung fragt die Lagergemeinschaft, wie das Gericht gleichzeitig die Wesensverwandtschaft der NPD mit der NSDAP feststellen konnte und die Partei dennoch nicht verbieten will. Die NPD habe zwar Mitglieder an Gruppen wie die AfD verloren, säe aber auf diese Weise ihren Hass umso wirksamer weiter und trage so zu einer spürbaren Verrohung der deutschen Gesellschaft bei. [AM]