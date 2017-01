TRUMP

Proteste gegen Einreise-Stopp erreichen die Behörden

31. Januar 2017

Am Montag hielt die Empörung über den Freitagnacht von Donald Trump verhängten Einreise-Stopp von Bürgern sieben muslimischer Staaten, sowie von Flüchtlingen in den USA an. Auch Unternehmen, die Gebrüder Charles und David Koch, sowie Diplomaten und Offizielle im Justizministerium schlossen sich den Protesten an.