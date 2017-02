Prosadebüt

Kathy Zarnegin wurde 1964 in Teheran als Tochter jüdischer Eltern geboren. Im Alter von 15 Jahren verliess sie Iran und lebt seither in der Schweiz. In Basel und Zürich absolvierte sie ein Studium in Philosophie und vergleichender Literaturwissenschaft. Bereits mit neun Jahren entdeckte die junge Zarnegin ihre Liebe zur Literatur und eine Leidenschaft für Sprache. Sie publiziert literarische und wissenschaftliche Texte, ist Lyrikerin, Essayistin, Übersetzerin aus dem Persischen und Präsidentin des Vereins Internationales Lyrikfestifal Basel. Bei der Fernsehsendung «Sternstunde Philosophie» des Schweizer Fernsehens sowie am Literaturhaus Basel war sie als Moderatorin tätig. Neben ihrem geisteswissenschaftlichen Studium absolvierte Zarnegin eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin und führt in Basel eine Liebeskummerpraxis. Im neuen Jahr ist nun ihr erster Roman «Chaya» erschienen. In diesem Entwirft die Autorin das Porträt einer unkonventionellen, starken Frau aus Teheran, die sich selbst sowie ihre Sprache findet.

Lesung und Romanpremiere Dienstag, 7. Februar , 19 Uhr, Literaturhaus, Barfüssergasse 3, Basel.