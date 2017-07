Progressiver Rabbiner

HAIM CASAS

14. Juli 2017

Das wichtigste rabbinische Seminar in Europa für Reform- und konservative Rabbiner hat den ersten in Spanien geborenen Rabbiner ordiniert. RabbinerHaim Casas, der in Córdoba- zur Welt kam, wurde an einer Zeremonie in London zusammen mit sechs anderen Rabbinern des Leo-Baeck-Instituts ordiniert. Casas, Jahrgang 1981, gilt als der erste in Spanien geborene pro-gressive Rabbiner, der ordiniert worden ist. Er wird in sein Geburtsland zurückkehren und dort der stetig wachsenden progressiven Gemeinde dienen. Daneben will er auch in Frankreich und der Schweiz tätig sein. 2005 eröffnete er zusammen mit einem spanischen Paar, das mit dem neuen Rabbiner die Begeisterung für das sephardische Judentum teilt, im Zentrum des jüdischen Quartiers von Córdoba ein Kulturzentrum und ein Mu-seum mit dem Namen Casa de Sefarad.- 2010 kam Casa Mazal hin-zu, ein der sephardischen Gastro-nomie gewidmetes Kulturcafé. Als Kind hätte Casas sich kaum vor-stellen können, einmal Rabbiner zu werden: Wie die meisten Einwohner der Region wurde Casas katholisch erzogen. Allerdings sind historische Bindungen zum Judentum bis heute in Córdoba präsent; während des Goldenen Zeitalters der Juden in Spanien war die andalusische Stadt der Sitz des Lernens und der Kultur. Casas begann als Jugendlicher, sich für das Judentum und seine Fami-liengeschichte zu interessieren – sein Grossvater mütterlicherseits unterstützte ihn dabei.