Pro-Palästinenser wollen Tzippi Livni wegen Kriegsverbrechen vor Gericht bringen

SCHWEIZ

2. Juni 2017

General-Staatsanwalt: Das Land untersucht das Begehren.

Das Büro des schweizerischen General-Staatsanwalts erklärte am Mittwoch, das Land wäge gegenwärtig ab, ob eine Klage wegen Kriegsverbrechen im Gazakrieg von 2008-2009 gegen Tzippi Livni weiter verfolgt werden solle. Das Begehren werde gegenwärtig studiert, sagte das Büro des Staatsanwalts gegenüber der schweizerischen Nachrichten-Website Swissinfo. Unter Bezugnahme auf die westschweizerische Tageszeitung «Le Temps» erklärte Swissinfo, die Klage sei am Montag von der schweizerischen Organisation Urgence gegen Livni erhoben worden. Während des dreiwöchigen Kriegs zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas war die Frau israelische Aussenministerin gewesen. Die Klage war präsentiert worden, nachdem die heutige Abgeordnete der mitte-links Partei «Zionistische Unio» am Sonntag auf Einladung der Gesellschaft Schweiz-Israel in Lugano geweilt hatte. Die schweizerische NGO Trial International lobte das Vorgehen von Urgence, das den Behörden des Lande ermöglichen würde, rechtliche Schritte gegen die Politikerin zu unternehmen, sollte sie wieder in die Schweiz kommen. – Tzippi Livni war schon mehrfach das Ziel von Gruppen, die in verschiedenen europäischen Staaten versucht hatten, israelische Persönlichkeiten wegen angeblicher Kriegsverbrechen im Gazakrieg vor Gericht zu bringen. Im Januar annullierte Livni eine Reise nach Brüssel, nachdem belgische Staatsanwälte die Absicht bekundet hatten, sie wegen möglicher Kriegsverbrechen zu befragen. [TA]