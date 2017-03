Pro-BDS-Aktivist darf nicht einreisen

TEL AVIV

13. März 2017

Hugh Lanning wird wahrscheinlich Montagfrüh nach London abgeschoben.

Die israelische Bevölkerungs- und Immigrationsbehörde und das Ministerium für strategische Angelegenheiten haben Hugh Lanning, den Vorsitzenden der Palästinensischen Solidaritätskampagne (PSC), am Sonntagabend an der Einreise nach Israel gehindert. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden Büros, der Beschluss beruhe auf Lannings «fortdauernden Bemühungen, einen Israelboykott zu fördern». Der Entscheid sei nach Konsultationen mit dem israelischen Aussenministerium getroffen worden. Lanning wird wahrscheinlich bereits heute Montagfrüh eine Maschine für den Rückflug nach London besteigen müssen, beziehungsweise hat dies vielleicht bereits getan. Die PSC ist nach israelischer Interpretation die «führende Kraft bei der Bemühung, Israel in Grossbritannien zu delegitimieren». Die Organisation zähle zu den grössten in Europa. Gemäss der Verlautbarung kooperiere die PSC mit «anderen Delegitimierungsorganisationen zwecks Förderung des Boykotts und anderer, gegen den Staat Israel gerichteter Aktivitäten». Einige der PSC-Mitglieder hätten laut dem Statement auch bei der Gaza-Flotille der «Mavi Marmara» mitgemacht, und Lanning unterhalte überdies Kontakte zur Hamas-Führung im Gazastreifen. – Der israelische Strategieminister Gilad Erdan betonte, er führe zusammen mit dem Innenministerium eine neue Politik an, deren Ziel die Verhinderung der Einreise von Personen sei, die aktiv seien, um Israel zu schaden. Innenminister Arieh Deri, der die Immigrationsbehörde kontrolliert, unterstützt Erdan in seinen Bemühungen. [TA]