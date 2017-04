Prinz Charles erinnert an Rettung einer jüdischen Familie durch seine Grossmutter

LONDON

9. April 2017

Der Thronfolger sprach in Österreich mit Holocaustüberlebenden.

Prinz Charles erinnerte in Wien während eines Gesprächs mit Holocaustüberlebenden über die Rolle seiner Grossmutter, Prinzessin Alice, bei der Rettung des Lebens einer jüdischen Familie während der Schoah. Charles und seine Frau Camilla verbrachten den letzten Tag einer neuntägigen Europareise in Wien, wobei sie im Jüdischen Museum der Stadt britische und österreichische Überlebende der Naziverfolgung trafen. Das königliche Paar liess sich von älteren Frauen und Männern deren schrecklichen Geschichten aus der Schoah erzählen. Während des Krieges gewährte Prinzessin Alice, Mutter des Herzogs von Edinburgh und Grossmutter des heutigen Thronfolgers Charles einer Anzahl von Juden Unterkunft, als Griechenland besetzt war. Die in Israel begrabene Alice ist von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem als «Gerechte unter den Völkern» anerkannt worden und erhielt posthum auch die Medaille einer Heldin des Holocausts der britischen Regierung verliehen. I, September 1943 hatte die Familie Cohen, alte Bekannte aus der griechischen Stadt Trikala, Prinzessin Alice um Zuflucht ersucht. Sie verbarg sie in ihrem Palast bis zum Rückzug der Nazis im Oktober 1944. Damals verschleppten die Nazis die überwiegende Mehrheit der jüdischen Gemeinde von Griechenland in die Konzentrationslager. – Charles erzählte seinen Zuhörern: «Die Mutter meines Vaters versteckte während des Kriegs eine jüdische Familie – sie war erstaunlich, meine Grossmutter. Sie gewährte ihnen Unterschlupf während der Besetzung. Sie erzählte es niemandem, und auch ihrer Familie sagte sie es erst nach vielen Jahren.» Die Holocauszüberlebende Gerda Frei, 80, die 1938 mit ihren Eltern aus Wien nach Ungarn geflüchtet war, hatte Gelegenheit, mit Charles im Jüdischen Museum von Wien zu sprechen. «Der Prinz war sehr gut informiert über den Holocaust, und es ist sehr wichtig, dass sie hierher kamen», sagte sie nach der Unterhaltung. [TA]