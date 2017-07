Pressefotografie im Fokus

BERLIN

Yves Kugelmann, 30. Juni 2017

Für den Zürcher Raphael Gross (Bild) war die Eröffnung der Ausstellung «Die Erfindung der Pressefotografie» sozusagen der öffentliche Einstand als Präsident der Stiftung des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Bei seiner Ansprache fasste Gross Epoche und Objekt der Fotosammlung prägnant zusammen: «Die Pressefotografen waren so etwas wie Augenzeugen, aber trotzdem konnten Fotos Aufklärung wie auch Propaganda sein.» Die Ausstellung rückt mit der um die Wende zum 20. Jahrhunderts entstandenen Ullstein-Pressebildsammlung und der ab 1894 im Ullstein-Verlag erscheinenden «Berliner Illustrierten Zeitung» einen historischen Wendepunkt in der Entwicklung der deutschen Presselandschaft in den Mittelpunkt. Sie dokumentiert den Einzug der Fotografie in die Zeitungswelt und die damit verbundene Entwicklung von modernen Zeitungspublikationen, die ihre Wirkungsmacht und ihren Publikumserfolg in wachsendem Masse über Bilder erzielten. Im Zentrum der Ausstellung stehen die originalen Fotografien aus dem Bestand von Ullstein. Die Ausstellung gibt Einblicke in die Geschichte, in verschiedene Epochen der Pressefotografie und dokumentiert eindrücklich die erste Hälfte des bewegten letzten Jahrhunderts.

Bis 31. Oktober. www.dhm.de