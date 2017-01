Premier Netanyahu weigert sich, sich zu entschuldigen

ISRAEL-MEXIKO

30. Januar 2017

Innenminister Deri kritisiert Regierungschef für dessen Unterstützung der Mauerpläne an der mexikanischen Grenze.

Der israelische Innenminister Arieh Derih verlangte am Sonntag vergeblich von Premier Netanyahu eine Entschuldigung für dessen Unterstützung von Präsident Trumps Pläne, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu errichten, um illegalen mexikanischen Einwanderern das Eindringen auf amerikanisches Territorium zu verunmöglichen. Netanyahu weigerte sich jedoch, dem Ansinnen seines Ministers stattzugeben. Die Diskussion der beiden Politiker fand an einer Sitzung der Koalitionschefs aller in der israelischen Regierung vertretenen Parteien statt, wie ein Teilnehmer der Sitzung unter dem Schutz der Anonymität enthüllte. Netanyahus Unterstützung für die Trumpschen Mauerpläne hat eine Krise in den Beziehungen zwischen Jerusalem und Mexiko ausgelöst. Das Thema Mexiko kam an der Sitzung zur Sprache nachdem Tourismusminister Yariv Levin dem Regierungschef Komplimente machte wegen seines wirkungsvollen Baus einer Trennvorrichtung an der israelisch-ägyptischen Grenze zur Verhinderung des Einsickerns afrikanischer Infiltranten nach Israel. Netanyahu fühlte sich dem Bericht zufolge sichtlich gebauchpinselt durch das Kompliment. Darauf griff Minister Deri die Sache auf und erklärte, er habe nach der öffentlichen Unterstützung Netanyahus für den mexikanischen Mauerbau zahlreiche besorgte Reaktionen von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde von Mexiko erhalten. Der Premierminister wollte aber nichts wissen von der Idee einer Entschuldigung sondern schlug stattdessen vor, der Innenminister solle selber eine klärende Verlautbarung abgeben. Was Deri auch via Twitter auf hebräisch und spanisch tat. Die gewundenen Worte des Ministers reichte offenbar aber nicht aus, um die Verärgerung der Mexikaner und die Verlegenheit der dortigen jüdischen Gemeinde zu besänftigen. [TA]