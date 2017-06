Premier Netanyahu verhärtet seine Position

SIEDLUNGSPOLITIK

12. Juni 2017

Trump soll isolierte Siedlungen als israelische Enklaven im palästinensischen Territorium akzeptieren.

In jedem künftigen Friedensabkommen mit den Palästinensern werde Israel bestrebt sein, isolierte Siedlungen, die nicht in das Territorium des jüdischen Staates integriert würden, als Enklaven im palästinensischen Gebiet zu belassen. Sie würden unter israelischer Souveränität sein. Das sagte Premierminister Netanyahu gegenüber hochrangigen Offiziellen der Administration Trump. Im Vergleich zu Netanyahus Position, die 2014 der Administration Obama zu deren «Rahmendokument» präsentiert wurde, bedeutet dies, wie «Haaretz» am Sonntagabend berichtete, eine merkliche Veränderung und Verhärtung der israelischen Haltung. Seinerzeit hatte der israelische Regierungschef offeriert, dass Siedler, die in ihren Heimen zu bleiben wünschten, dies «unter palästinensischer Jurisdiktion» tun würden. Nicht nur in diesen Belangen lässt sich eine klare Verhärtung der Haltung Netanyahus feststellen. In einer Rede vor der Knesset aus anlass des 50. Jahrestags des Sechstagekriegs meinte der Premierminister etwa, dass in keinem Abkommen mit den Palästinensern Siedlungen evakuiert werden würden. Jeder habe im Gegenteil das Recht, in seinem Heim zu leben, betonte Netanyahu, und niemand werde «entwurzelt» werden. Sollten die von «Haaretz» reportierten Modifikationen sich als korrekt herausstellen, geht man wohl kaum falsch in der Annahme, dass der israelische Regierungschef sich ein Mal mehr von seinen Koalitionspartnern aus der Siedlerecke hat plattdrücken lassen. [JU]