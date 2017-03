Preis für Haus der Religionen

ZUG

17. März 2017

Die Schweizerische Stiftung für den Doron-Preis würdigt zwei Preisträger für ihr gesellschaftliches und kulturelles Engagement. Zum einen den Verein «Haus der Religionen – Dialog der Kulturen», der mit seiner Plattform einen einzigartigen Ort der Information, des Gesprächs und der Begegnung für verschiedene Religionen und Kulturen geschaffen habe, so heisst es in einer Medienmitteilung. Das Haus der Religionen betreibt seit 2014 ein Haus, das Kultusräume für in der Schweiz neu vertretene Religionsgemeinschaften beherbergt. Das gemeinsame Dach soll den Dialog zwischen den Gemeinschaften, aber auch mit der Gesellschaft fördern. Im Verein vertreten sind die Religionsgemeinschaften von Christen, Hindus, Buddhisten, Juden, Muslimen, Bahai, Aleviten und Sikhs. Auch die Association Maison blanche erhält den Doron-Preis für den Erhalt eines Baudenkmals von nationaler Bedeutung, indem sie das erste und völlig eigenständige Bauwerk von Le Corbusier als architektonisches Erbe für die Nachwelt gesichert und zu neuem Leben erweckt hat. Der Doron-Preise ist mit je 100 000 Schweizer Franken dotiert. Die Stiftung gehört zu den Rich-Stiftungen und wurde im Jahr 1986 vom Unternehmen des Rohstoffhändlers Marc Rich gegründet.