Präzedenzlose Ausstellung zweier Museen

ROM

23. Februar 2017

Zusammenarbeit zwischen Vatikan und Jüdischem Museum Rom für Menorah-Ausstellung.

Das Vatikan-Museum und das Jüdische Museum von Rom werden erstmals eine gemeinsame Ausstellung zu Ehren der Menorah (des Leuchters) durchführen. Die Menorah gehört zu den ältesten und dauerhaftesten Symbolen des Judentums. Die Vorbereitungen zur Ausstellung «Menorah: Kult, Geschichte und Mythos», die vom 15. Mai bis zum 23. Juli zu besichtigen sein wird, nahmen dreieinhalb Jahre in Anspruch. Rund 130 Gemälde, Skulpturen, Illustrationen und andere Darstellungen von Menoroth aus aller Welt werden in die Ausstellung integriert sein. Diese ist aufgeteilt zwischen dem Ausstellungsraum Carlo Magno im Vatikan-Museum auf dem St. Petersplatz und dem Jüdischen Museum von Rom, das sich im Komplex der Grossen Synagoge in der Stadt befindet. Wie die Organisatoren sagen, reflektiere die gemeinsame Ausstellung den fortlaufenden Dialog zwischen dem Vatikan und der jüdischen Welt. Die Ausstellung gebe die «mehreren Jahrtausende und die unglaubliche und leidvolle Geschichte der Menorah» wider. Die Menorah sei «eine Art Logo des jüdischen Volkes», sagte der römische Oberrabbiner Riccardo Di Segni. [TA]