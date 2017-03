BERN

Valerie Wendenburg, 17. März 2017

Wie das Bundesgericht in einem Präzedenzfall entschieden hat, macht sich bereits strafbar, wer sich dem IS anschliessen möchte. Konkret geht es um den 26 Jahren alten Schweizer Ahmed J. aus Winterthur, der im vergangenen Sommer zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt wurde. Er wollte im April 2015 vom Flughafen Zürich aus nach Istanbul fliegen, um von dort zu seinen Winterthurer Freunden zu reisen, die sich bereits beim IS in Syrien aufhielten. Die Bundeskriminalpolizei hatte sein Telefon abgehört und ihn kurz vor Abflug verhaftet. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona verurteilte den Sozialhilfeempfänger wegen Verstosses gegen das Verbot der Gruppierungen al-Qaida und IS – daraufhin ging er beim Bundesgericht in Rekurs. Die Richter haben seine Beschwerde nun abgelehnt. Sie sehen es als erwiesen an, dass Ahmed J. mit seinen Reiseplänen die Aktivitäten des IS wissentlich und willentlich «in anderer Weise gefördert» habe. Dem Aufbruch nach Syrien, um sich dem IS anzuschliessen und in den Jihad zu gehen, komme für zurückgebliebene potenzielle Nachahmer eine erhebliche propagandistische Wirkung zu, so das Bundesgericht. Die Richter sehen darin deshalb eine aktive Werbung für die Ziele der Terrormiliz. Dies ist die erste Verurteilung in der Schweiz wegen Verstosses gegen das IS-Gesetz, das Ende 2014 in Kraft getreten war.