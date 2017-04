Präsidentschaftskandidat Macron gegen einseitige Anerkennung des Staates Palästina

PARIS

14. April 2017

Je näher die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen vom 23. April rückt, umso pointierter äussern sich einige der total elf Kandidaten, die ins Rennen gegangen sind. Nachdem zuerst Marine Le Pe vom rechtsextremen Front National Frankreich von der Verantwortung für die Deportation der Jude aus Paris befreite, erregte nun der aussichtsreiche Zentrumskandidat Emmanuel Macron Aufsehen mit seiner Bemerkung gegen die unilaterale Anerkennung eines Palästinenserstaates. In einem Interview mit der französisch-jüdischen Radiostation «Radio J» wich Macron von der bisher offiziell geltenden Regierungspolitik in dieser Frage ab und erklärte, eine unilaterale Anerkennung von Palästina würde «niemandem dienen und nur Instabilität schaffen». Der Schlüssel sei, so Macron, die Anerkennung zweier Staaten in der Region mit einer «diplomatisch ausgeglichenen Arbeit», um einen Frieden aufzubauen. Sollte Frankreich sich zur unilateralen Anerkennung eines palästinensischen Staates verpflichten, fuhr Macron fort, «würden wir zu einem Ungleichgewicht beitragen und Frankreichs Fähigkeit schwächen, eine Rolle in der regionalen Stabilität und in diesem Konflikt zu spielen».. Nach dem ersten Wahlgang werden von den elf Kandidaten nur noch deren zwei übrig bleiben, die sich am 7. Mai um das Amt des französischen Präsidenten zu bewerben haben werden. Neben Emmanuel Macron und Marine Le Pen werden auch dem Konservativen Francois Fillon (ein ehemaliger Premierminister) Chancen eingeräumt, die Endausmarchung zu erreichen. Diese dürfte Macron laut Meinungsumfragen ohne Schwierigkeiten gegen Le Pen für sich entscheiden. [TA]