Präsident verurteilt Ereignisse von Charlottesville

JÜDISCHER WELTKONGRESS

14. August 2017

Lauder: «Unfassbare Gewalt bei neo-Nazi-Demonstration.».



Der Jüdische Weltkongress (JWK) verurteile einhellig die «unfassbare Zurschaustellung von Gewalt» an der neo-Nazi-Demonstration in Charlottesville mit dutzenden von Verletzten und einem Toten», meinte JWK-Präsident Ronald S. Lauder in einer Reaktion auf die Geschehnisse vom Samstag im US-Staat Virginia. «Unsere Gebete gelten den Opfern dieser Gewalt und deren Familien.» Es sei äusserst besorgniserregend und widerwärtig, fügte Lauder hinzu, dass solcher Hass und solche Bigotterie immer noch Teile des Landes durchziehen. «Für derartige Gewalt und Intoleranz gibt es keinen Platz in unserer demokratischen Gesellschaft. In der Ablehnung von solchem Abscheu müsse man wachsam und vereint sein. «Wir beglückwünschen die Behörden von Charlottesville und die lokalen Zuständigen», betonte der JWK-Präsident, «für ihre rasche Aktion zur Eindämmung dieser Proteste und die Wiederherstellung der Ruhe und hoffen ehrlich, dass dies abschreckend wirken wird für künftige Demonstrationen der Gewalt.» [TA]