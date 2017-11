Präsident Lauder verurteilt Attacke auf ägyptische Moschee

JÜDISCHER WELTKONGRESS

27. November 2017

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses verurteilt den «erschreckenden und barbarischen» Anschlag im Sinai.

Mit klaren Worten verurteilte Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (JWK) den «erscheckenden und barbarischen» Anschlag auf eine Moschee bei El-Arisch auf der Sinai-Halbinsel, dem an Freitagmorgen über 300 Menschen während des Gebets in der al-Radwa-Moschee zum Opfer fielen. Die Welt müsse, so sagte Lauder, vereint in ihrer Entschlossenheit zusammenstehen, den Terrorismus zu besiegen, der sich ungehindert über die ganze Welt verbreite. Die Attacke habe sich gegen unschuldige ägyptische Zivilisten gerichtet, unterstrich der JWK-Präsident. «Dieser feige Angriff auf die Menschheit muss auf die harschest mögliche Weise erwidert werden. Terorrismus dieser Art macht keine Unterschiede – wir alle sind Ziele. Anständige Menschen aller Religionen, Glaubensbekenntnisse und Nationalitäten auf dieser Welt müssen sich gegenseitig verteidigen und füreinander sorgen. Wir können nicht zulassen, dass der Terror die Herrschaft übernimmt.» [TA]