Präsident Lauder begrüsst Nationalratsentscheid gegen BDS

JÜDISCHER WELTKONGRESS UND DIE SCHWEIZ

13. März 2017

Auch Kompliment für Aufruf des Ständerats zu Gunsten des Schutzes aller Religionsgemeinschaften gegen Terrorgefahr.

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (JWK), lobte am Wochenende die Abstimmung im Nationalrat zu Gunsten einer Beendigung der staatlichen Finanzierung für alle Organisationen, die den Antisemitismus, Rassismus und Boykotte gegen Israel befürworten. Gleichzeitig begrüsste Lauder auch den einstimmigen Beschluss des Ständerats, die Regierung aufzufordern, zu gewährleisten, dass Religionsgemeinschaften in der Schweiz gleichmässig gegen potentielle terroristische Gefahren geschützt werden. Die beiden Entscheidungen, die noch der Zustimmung des anderen parlamentarischen Hauses bedürfen, bevor sie in Kraft treten können, sind laut Lauder «bewundernswürdige, nachahmenswerte Schritte». Bereits jetzt sprach der JWK-Präsident von «bedeutenden Zeichen der Verteidigung der jüdischen Gemeinde der Schweiz». [TA]