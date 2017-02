Präsident Kuczynski: «Ich ziehe Brücken Mauern vor»

PERU

28. Februar 2017

Lehnt Donald Trumps Projekt der Mexiko-Mauer ab.

Pedro Pablo Kuczynski, 78, der Staatspräsident von Peru, erklärte US-Präsident Donald Trump anlässlich eines Besuchs in Washington, er «ziehe Brücken Mauern vor». Diese klare Anspielung auf Trumps kontroverses Projekt, eine Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ziehen zu lassen, machte der Peruaner während der ersten US-Visite nach Trumps Wahlsieg eines lateinamerikanischen Präsidenten in Washington, wie die «Washington Post» berichtete. Kuczynski kam in Lima als Kind einer französisch-protestantischen Mutter und eines deutsch-jüdischen Vaters zur Welt, der 1933 vor den Nazis geflohen war. Der in den USA aufgewachsene ehemalige Wall-Street-Bankier, der im vergangenen Juni auf seine amerikanische Staatsbürgerschaft verzichtete, um für das Amt des peruanischen Staatspräsidenten kandidieren zu können, wendete sich in deutlichen Worten gegen Präsident Trumps Programm des «American First», während viele Staatsmänner in den Region es bis jetzt vorgezogen haben, zu schweigen. Kuczynski erklärte Trump, er befürworte die Bewegungsfreiheit für Menschen. Er sprach auch über Entwicklungen in den Bereichen von Handel und Wirtschaft. Vor einigen Wochen dankte der peruanische Präsident dem israelischen Regierungschef Netanyahu dafür, dem ehemaligen, flüchtigen Präsidenten Alejandro Toledo die Einreise nach Israel so lange verweigert zu haben , bis er seine Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre geregelt habe. Toledos Frau ist israelisch-peruanische Doppelbürgerin. Während Trumps Wahlkampagne hatte Kuczynski (als Witz) gedroht, die Beziehungen zu den USA «mit einer Säge» abzubrechen, sollte der US-Präsident seine Absicht des Baus der Mexiko-Mauer, die der Peruaner mit der Berliner Mauer verglich, in die Tat umsetzen. Perus ex-Präsident Alan Garcia kritisierte Kuczynski einst, der «kein Gramm peruanisches Blut» habe. Er besitze polnisches, jüdisches und französisches Blut, doch «null» peruanisches Blut. Und ein ehemaliger peruanischer Botschafter in Washington erklärte, wie die «Times of Israel» schreibt: «Kann ich diesem Kerl vertrauen? Er ist alt, seine Eltern waren Europäer, seine Frau ist Amerikanerin, und seine Kinder leben in den USA.» [TA]