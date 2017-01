Präsident in Putins Schatten

STANDPUNKT

Andreas Mink , 13. Januar 2017

Wladimir Putin ist ein Gegner Amerikas und will Russland zurück zu imperialer Grösse führen. Mit dieser realistischen Einschätzung dürfte Rex Tillerson am Mittwochmorgen bei einer Anhörung im US-Senat seine Berufung als Aussenminister gesichert haben. Kurz darauf war sein zukünftiger Boss deutlich zurückhaltender in Richtung Moskau. Dienstagnacht hatte Buzzfeed ein Dossier über angebliche Erpressungsmanöver gegen Trump in das Internet gestellt, die direkt von Putin gesteuert worden sein sollen. Laut den bislang nicht verifizieren Dokumenten hat Trumps Team zudem während des Wahlkampfes direkt mit Putins Leuten zusammengearbeitet, um die Chancen Hillary Clintons zu untergraben. Trump wies die Vorwürfe auf seiner Pressekonferenz am Mittwoch heftig zurück. Vorher hatte er getweetet, gegen ihn sei eine Hexenjagd im Gange, die ihn an Nazideutschland erinnere: Amerikas Geheimdienste hätten das Leaking derartiger «fake news» niemals erlauben dürfen.

Mehrfach nach seiner Haltung zu Putin gefragt, hielt Trump unerschütterlich an seiner bisherigen Linie fest: Natürlich betreibe Russland Hacking, aber dies würden auch China und viele andere Staaten tun. Dann wies er einmal mehr auf die unzulängliche Sicherung der Demokraten vor Cyber-Angriffen hin und schliesslich führte er als Beweis für die Falschheit des Dossiers eine entsprechende Erklärung Putins an. Dass dieser laut sämtlichen US-Geheimdiensten im Wahlkampf eine umfassende Cyber- und Propagandakampagne zu seinen Gunsten lanciert hat, streitet Trump jedoch weiter ab. Er sieht darin den Versuch der Linken und der «verlogenen Medien» ihn als Präsidenten zu delegitimieren.

Damit dürften Grundlinien der in acht Tagen anbrechenden Trump-Präsidentschaft endgültig klar sein. Er sieht Amerika zwar von Gegnern wie Mexiko oder China umzingelt, aber unter allen Ländern der Welt sucht Trump ausgerechnet mit Russland ein gutes Verhältnis. Als Argument gibt er den gemeinsamen Kampf gegen ISIS an. Aber zum Leidwesen der Obama-Regierung begeht das russische Militär zwar Kriegsverbrechen etwa in Aleppo. Aber gegen ISIS waren Putins Streitkräfte bislang sehr zurückhaltend. Indem er in Sachen Russland Nebelwände aufwirft und Tatsachen verdreht, zeigt sich Trump aber auch als Praktiker der «fake news». Dabei greift er gerne auf eine ebenso schlichte wie effektive Taktik zurück: Trump wirft Kontrahenten einfach vor, was er selber tut. So konnte der grösste Lügner in der modernen Geschichte Amerikas seine Konkurrentin Clinton im Wahlkampf als «crooked Hillary» abstempeln. Mit dem bisherigen Chef von Breitbart News Steve Bannon steht Trump im Weissen Haus auch ein ausgewiesener Profi in Sachen «fake news» bei.

Auch als Präsident wird Trump Medien wie CNN als «fake news» verteufeln und seinen Anhängern als Zielscheibe vorhalten, die ihm unliebsame Informationen verbreiten. Als Sprachrohr wird ihm dabei weiterhin sein privates Twitter-Konto dienen. Populär ist dies aber selbst unter Republikanern nicht. Laut einer aktuellen Umfrage der Quinnipiac University wünschen zwei Drittel der Amerikaner und immerhin 45 Prozent unter Konservativen, dass Trump das Twittern aufgibt. Als «President Elect» erhält er generell schwache Noten. Nur 37 Prozent der Befragten stimmen seinem Benehmen dabei zu und Mehrheiten halten ihn für unaufrichtig und unberechenbar. Dass er ein «grossartiger Präsident» sein wird, glaubt nur etwa ein Zehntel der Nation. Mit «fake news» und Liebesgrüssen nach Moskau wird Trump dieses Vertrauensdefizit kaum gutmachen können (vgl. S. 14).

Andreas Mink ist US-Korrespondent der JM Jüdischen Medien AG.