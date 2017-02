STANDPUNKT

Andreas Mink , 3. Februar 2017

Zehn Tage im Amt haben Donald Trump ausgereicht, um die USA in die tiefste innenpolitische Krise seit der Vietnam-Ära zu stürzen. Gipfelnd in einem Einreisestopp für Flüchtlinge und Bürger muslimischer Staaten, lösen seine exekutiven Anordnungen Proteste bis hinein in die republikanische Senatsfraktion aus. Die Dekrete Trumps stammen durchweg aus der Feder seines Chefstrategen Steve Bannon. Der Mitgründer der rechtspopulistischen Plattform breitbart.com gilt als einflussreichster Berater Trumps und verdrängt anscheinend sogar dessen Schwiegersohn Jared Kush­ner. Ein Indiz dafür sind die Aktionen Trumps zwischen den Sonnenuntergängen freitags und samstags. Etliche Beobachter notieren, dass der Präsident während des von Kushner strikt eingehaltenen Schabbats seine wildesten Aktionen startet.

Auch den Einreisestopp hat Trump 16 Minuten vor Sonnenuntergang am vergangenen Freitag signiert. Während Gattin Melania angeblich dem gemeinsamen Sohn Barron zuliebe gar nicht aus New York nach Washington ziehen will, weicht Bannon nicht von der Seite des einsamen Machthabers. Schon titelt die «New York Times»: «Präsident Bannon». Der geht vom Weissen Haus aus an die Realisierung eines Traumes. Bannon schwadroniert seit Jahren von einem «Krieg» der «Arbeitsmänner und -frauen Amerikas» gegen den gesellschaftlichen und politischen Status quo im Lande.

Für Europäer beschwört der Begriff «Arbeitsmänner» Bilder des sozialistischen Realismus aus der Sowjetära herauf, wenn nicht Kolonnen des Reichsarbeitsdienstes. Die «Arbeitsmänner» Bannons sind zwar allem Anschein nach ebenfalls Weis­se, aber als Amerikaner dürfte er seinen Begriff eher an den «New Deal» von Präsident Franklin D. Roosevelt knüpfen, der die Nation in einen siegreichen Krieg und in einen einzigartigen, wirtschaftlichen Aufschwung geführt hat. Immerhin sprach Trump in seiner von Bannon geschriebenen Antrittsrede von dem «vergessenen Mann», dessen Champion er als Präsident sein werde. Der «forgotten man» stammt von Roosevelt und beschreibt eben die von Kapital und Eliten ausgebeuteten und verspotteten «Arbeitsmänner».

Wie er in Interviews erklärte, schwebt Bannon eine Ankurbelung der Wirtschaft durch staatliche Infrastruktur-Investitionen vor. Diese sollen «Eisenhütten und Werften» noch kräftiger in Schwung bringen, als dies in 1930er-Jahren geschehen sei. Dann würden Amerikas Arbeiter nicht nur wieder gut bezahlte Jobs finden, sondern nach Jahrzehnten der Stagnation Gehaltserhöhungen erzielen. Hier stimmt natürlich nur der Hinweis auf stagnierende Realeinkommen der Bevölkerungsmehrheit. Eine Rückkehr zu den Fabriken der New Deal-Ära mit Zehntausenden (gewerkschaftlich organisierten – kein Thema für Bannon) Arbeitern ist natürlich allein dank der fortschreitenden Automatisierung unmöglich. Diese banale Einsicht hat keinen Platz in Bannons Universum.

Er hat auf breitbart.com gegen Immigranten und «Oligarchen» gehetzt, die Amerikas «Arbeitsmännern» Jobs und deren Kids Studienplätze gerade in technischen Bereichen stehlen. In einem Breitbart-Interview vom März 2016 diskutierte Bannon mit seinem heutigen Mitarbeiter Stephen Miller einen vollständigen Einwanderungsstop in die USA auf Jahre hinaus, um den amerikanischen «Arbeitsmännern und -frauen» Lebenschancen zurückzugeben. Der 31-jährige Miller war damals noch ein Mitarbeiter des ultrakonservativen Senators Jeff Sessions, der am Dienstag als Justizminister Trumps bestätigt wurde.

Doch während Bannon und seine Umgebung ihren «Krieg» gegen den Status quo gerade erst begonnen haben, bleibt Trump doch unkalkulierbar. Ihm fehlt ein ideologisches Fundament, wie es Bannon hat. Trump mag den durch Bannon gegebenen Rahmen und die schlichten, daraus abzuleitenden Massnahmen wie Grenzmauern und Einreisestopps als Feigenblatt für eine tiefere Orientierungslosigkeit schätzen. Aber die Headline «Präsident Bannon» dürfte dem Egomanen Trump gegen den Strich gehen. Deshalb könnte aus Trumps «Arbeitsmann» ganz schnell einmal der «vergessene Mann» Bannon werden (vgl. S. 12).

Andreas Mink ist US-Korrespondent der JM Jüdischen Medien AG.