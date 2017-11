Populismus auf Abwegen

STANDPUNKT

Regula Heusser-Markun, 3. November 2017

Das Volk ist die grosse Unbekannte im politischen Spiel. Das zeigte der Schock nach dem Brexit ebenso wie das böse Erwachen nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten einer sich als liberal verstehenden Grossmacht.

Das Volk, so wurde klar, wird immer wieder von den Spezialisten der Volksbeobachtung, den Demoskopen, falsch eingeschätzt.

Sind Populisten am Werk, werben sie um «das Volk», das andere Politiker oder Parteien angeblich vergessen oder vor dem sie Angst haben. Im Wettbewerb der Parteien sucht jede die Gunst eines grösstmöglichen Teils des Staatsvolkes, des Volkes innerhalb einer Staatsgrenze – des Demos. Das schliesst nicht aus, dass einzelne Segmente der Wahlberechtigten, die eine gemeinsame Herkunft, heute Migrationshintergrund genannt, verbindet, gezielt angesprochen werden oder sich speziell angesprochen fühlen und damit auch eine ethnische Komponente ins Spiel kommt. Verhängnisvoll wird es, wenn eine Gruppierung oder Bewegung die Mehrheit gewinnt, deren politisches Programm zum Ziel hat, um jeden Preis eine Kongruenz zwischen Demos und Ethnos herzustellen. Das würde bedeuten, nur die Titularnation hätte ein Recht auf die Rolle des Staatvolks, Minderheiten und Andersstämmige seien entweder politisch schlechter zu stellen – etwa vom Wahlrecht und andern bürgerlichen Rechten auszuschliessen – oder überhaupt zu vertreiben, schlimmstenfalls zu vernichten. Ethnische Säuberungen sind immer wieder vorgekommen in der Geschichte, sie reichen bis hinein in die Gegenwart, denkt man an die Jugoslawien-Kriege der 1990er-Jahre.

Ohne populistische Agitatoren, die das Volk eines Landes gegen Teile der eigenen Bevölkerung aufzuhetzen und zu mobilisieren vermögen, sind solche Exzesse nicht möglich. Doch sie scheinen – zumindest in Europa – Vergangenheit zu sein. Die schweren gesellschaftlichen Traumatisierungen, die sie hinterliessen, haben zur Schaffung demokratiepolitischer Kontrollmechanismen geführt, die präventiv wirken sollen gegen eine Wiederholung des Schreckens. Deutschland mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit ist da besonders wachsam. Die repräsentative Demokratie schützt vor «Weimarer Verhältnissen», indem sie Volksentscheide im Wesentlichen nur auf Länder-, nicht aber auf Bundesebene zulässt.

Die direkte Demokratie, wie sie die Schweiz praktiziert – und mitunter strapaziert – mit dem Instrument des Referendums, gilt Populisten in ganz Europa als Vorbild, werde doch der Volkswille in der Eidgenossenschaft tatsächlich respektiert anders als in der repräsentativen Demokratie. Als Sündenfall bietet sich Angela Merkels ein- samer Entscheid an, die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien ohne Befolgung der strikten Regeln des Dublin-Abkommens aufzunehmen. Ein Entscheid, der vor zwei Jahren die Bevölkerung Deutschlands und ganz Europas spaltete – auch quer durch die politischen Parteien – und dem Populismus Auftrieb gab. Das Gespenst der Verteilungskämpfe zwischen sozial schwachen Alteingesessenen und Flüchtlingen wurde an die Wand gemalt. Das keineswegs neue Repertoire der Ängste im Zusammenhang mit Fremden – Bedrohung für ein- heimische Frauen, Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt, Kampf um Spitalbetten und Krip-penplätze – schob sich vor das eigentliche Problem des Flüchtlingselends. Populistische Par- teien hatten Zulauf. Über «das Volk» hinweg waren massive Eingriffe in das gesellschaftliche Gefüge ausgelöst worden, unter denen vor allem «das Volk» zu leiden habe. Das Volk, das waren jetzt alle bis auf die verhassten Eliten, die möglicherweise noch profitierten von der Aktion.

Im Deutschland von 1989 wurde der Slogan der Leipziger Montagsdemos «Wir sind das Volk!», der das Ende der SED-Diktatur besiegelte, weltweit begrüsst als demokratischer Impuls von unten. Als der Ruf bald schon modifiziert wurde zu «Wir sind ein Volk!», womit die Vereinigung des im Kalten Krieg geteilten Deutschland beschworen wurde, kamen im Ausland vielerorts Ängste vor einem wiedererstarkten grossen deutschen Staat auf. Die schillernde Anrufung des «Volks» hatte sich vom basisdemokratischen Slogan zum politischen Programm gewandelt. Die Abwicklung der alten DDR und ihre Übernahme durch die BRD – so erfolgreich für viele das Projekt verlief – vollzog sich nicht ohne auch eine grosse Zahl von Verlierern zurückzulassen. Diese und ihre Anwälte definierten jetzt das Volk als Gegenpart zu den Eliten, die als Gewinner aus der Vereinigung hervorgegangen seien.

«Volksbewegungen» standen irgendwann nicht mehr für eine gemeinsame bessere Zukunft, sondern für den Kampf gegen innere und bald auch äussere Feinde. Definiert und benannt wurden sie von populistischen Leadern, die die Anliegen des Volks vertraten. Die Alternative für Deutschland (AfD) und Pegida entstanden, letztere in der Selbstbezeichnung als «Patrioten Europas gegen die Islamisierung des Abendlands». Sie haben ihre Montagsdemos nun in Dresden und rufen mitunter «Wir sind das Volk!», was von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern als Pervertierung ihrer ursprünglichen Anliegen scharf kritisiert wird. Denn jetzt bedeutet der Kampfruf Exklusion von Migranten und Andersdenkenden, der Volksbegriff verschiebt sich – ein Spiel mit dem Feuer – in Richtung völkisch. Pegida-Bewegte bekennen sich zum grossen Teil als AfD-Wähler, einige unterstützen auch die NPD. Und die Bewegung nennt die Eliten Volksverräter, spricht von Lügenpresse. Feindbilder aus dem Repertoire ihrer populistischen Einpeitscher. Der Populismus scheint auf den Hund gekommen.

In der Geschichte freilich hatte der Populismus ein durchaus positives Profil. Im Bestreben um Volksnähe gingen einst sozial engagierte Gebildete auf die Unterschichten zu, um sich für deren soziale Besserstellung zu engagieren. Im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts hatten sich diese Narodniki (Populisten) zu den eben erst aus der Leibeigenschaft entlassenen Bauern begeben, um im autokratisch regierten Zarenreich Benachteiligten mit ihren Fähigkeiten als Lehrer oder Ärzte beizustehen. «Ins Volk gehen» war ein auch aus schlechtem Gewissen geborener Einsatz junger, privilegierter Oppositioneller. In den USA wiederum waren Populisten Verteidiger der Rechte des kleinen Gewerbes und der bäuerlichen Familienbetriebe gegen die Macht der aufstrebenden Grosskonzerne und des Bankenwesens. Angesichts des radikalen Strukturwandels kümmerten sie sich um die Rechte der Benachteiligten und beriefen sich dabei auch auf die Einlösung des demokratischen Versprechens der Gründerväter. War Populismus in den 1890er-Jahren vorab eine fortschrittliche, sozialreformerische Bewegung, entwickelte er sich allmählich zu dem Rechtspopulismus, der dann für die 1930er-Jahre charakteristisch sein sollte.

Populismus ist also wandlungsfähig. Sein Zielpublikum bleiben die kleinen Leute, die Verlierer des (heute globalen) Wandels, seine Motivation und sein Versprechen – ob rhetorisch oder faktisch – bleibt die Korrektur von sozialer Ungleichheit. Dass Rechts- und Linkspopulismus sich oft ähnlich sehen und mitunter konvergieren, erstaunt nicht.

Dass Populismus zum negativen Etikett verkommen ist, geht auf das Konto seiner Verfechter, die neben den eigentlichen Anliegen ihrer Klientel auch die Konstruktion von Feindbildern pflegen, genauso wie auf das Konto seiner Kritiker, die Gegner oft pauschal mit einem nicht weiter hinterfragten Makel belegen. Für Agitatoren, die tatsächlich in verantwortungsloser Manier die gesellschaftliche Kohärenz aufs Spiel setzen, wären präzisere Beschreibungen zu finden, um die Mechanismen und die mentale Ausrichtung ihres demagogischen Wirkens freizulegen. Mehr Differenzierung und sparsamerer Gebrauch der Marke «Populismus» könnte eine Versachlichung der Diskussion befördern. Mit dem Risiko allerdings, dass Anbiederer und Trittbrettfahrer über den Kreis der inkriminierten Leitfiguren und ihrer Parteigänger hinaus sichtbar werden könnten, die das Etikett «Populismus» wohl empört von sich wiesen.

Regula Heusser-Markun ist Slawistin und Journalistin in Zürich.