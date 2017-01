Polizeirazzien gegen verdächtigte Rechtsextreme

DEUTSCHLAND

26. Januar 2017

Rund 200 Polizisten durchsuchten Wohnungen in sechs Staaten.

Beamte in Zivil tragen während der Razzia aus einer Wohnung in Berlin beschlagnahmte Gegenstände [Keystone]

Rund 200 deutsche Polizisten durchsuchten am frühen Mittwochmorgen ein dutzend Wohnungen in sechs Bundesstaaten. Das geschah laut Medienberichten im Rahmen der Untersuchung der rechtsextremen Gruppe «Reichsbürger», die nach Angaben des General-Staatsanwalts bewaffnete Angriffe gegen Polizisten, Juden und Asylsuchende geplant hatten. Unter anderem wurden die Wohnungen von sechs Personen durchsucht, die als die Gründer der neuen Gruppe gelten und von einer weiteren Person, die im Verdacht steht, der Gruppe bei der Lieferung von Nachschub geholfen zu haben. «Ziel der heutigen Suchmassnahmen war es, weiteres Beweismaterial für die effektive Gründung einer formellen Gruppe zu finden, sowie für die vermuteten kriminellen Akte und alle potentiellen Werkzeuge», hiess es in der Verlautbarung der Staatsanwaltschaft. Über Verhaftungen lagen zunächst keine Informationen vor. Die Verdächtigen haben dem Vernehmen nach via soziale Medien im Kontakt gestanden und sollen im Frühling 2016 mit der Planung bewaffneter Attacken begonnen haben. Die «Reichsbürger» anerkennen das moderne Deutschland nicht als legitimen Staat und verharren auf dem Standpunkt, dass das «Deutsche Reich» trotz der Niederlage von Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg noch lebt. – Letztes Jahr hatte der deutsche Inlandgeheimdienst BfV nach dem Zustrom von über einer Million Migranten vor einem Anstieg der rechtsextremen Gewalt gewarnt und forderte konkrete Schritte zur Verhinderung des Aufkommens von «rechtsgerichteten terroristischen Strukturen». Zwischen 2015 und 2016 wuchs die Zahl der Rechtsextremen laut Zeitungsberichten von 11800 auf rund 12100. Die Razzien des Mittwochs wurden in Berlin und in den Staaten Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt durchgeführt. [TA]