Polizei prüft Geschäftsbeziehungen des Koalitionschefs

David Bitan

Die israelische Polizei untersucht laut einem Exklusivbericht in der Zeitung «Haaretz» kriminelle Vorwürfe gegen den Knessetabgeordneten David Bitan, Vorsitzender der Koalition und Parlamentarier dieser Partei. In den letzten Monaten haben laut dem Bericht Detektive des nationalen Betrugsdezernats der israelischen Polizei Zeugenaussagen gesammelt und Beweismaterial durchsucht. Die Untersuchung ist zum Voraus von General-Staatsanwalt Avichai Mendelblit und Staatsanwalt Shai Nitzan bewilligt worden. Die Polizei hat auch hochrangige städtische Angestellte in Rischon LeZion interviewt. Bitan war von 2005 bis zu seiner Wahl in die Knesset im März 2015 Vize-Bürgermeister dieses Tel Aviver Vororts. Die Untersuchung konzentriert sich laut Zeitungsbericht auf Bitans Kontakte mit einer Anzahl von Geschäftsleuten. Vor seiner Karriere in der Knesset war Bitan eine auffallende Person in Rishon LeZion, wo er seit 1988 im Stadtrat sass. In die Zeit seiner Aktivitäten in Rishon fielen auch die Aufnahmen von Anleihen auf dem «grauen Markt», weil Bitan Schulden gemacht haben soll. Die Lokalpresse brachte damals mehrere Berichte über die Art und Weise, wie der Mann diese Schulden begleichen wollte. Als 2010 eine starfrechtliche Untersuchung gegen ihn eingeleitet wurde, gab er seine Positionen in der städtischen Vewaltung von RishonLeZion auf. David Bitan gilt als einer der engsten Vertrauten von Premier Netanyahu, und Kenner der Szene rechnen damit, dass er bei nächster Gelegenheit eine Kabinettposition erhalten wird. [TA]