Polizei nimmt einen Israeli fest

ALBANIEN

27. März 2017

Der Mann hatte einen verdächtigen elektronischen Apparat bei sich.

Die albanische Polizei hat nach eigenen Angaben einen nur als F.Y. identifizierten, 51jährigen Israeli festgenommen, weil in seinem Besitz ein verdächtig ausschauender elektronischer Apparat sichergestellt worden sei. Der Mann war dabei gewesen, auf dem internationalen Flughafen Rinasi Mutter Teresa eine Maschine zu besteigen und das Land zu verlassen. Nach einer Befragung wurde der Israeli freigelassen, doch sein Reisepass wurde konfisziert, und er kann Albanien vorerst nicht verlassen. Der Mann, der Aktien an der auf Zypern domizilierten Firma Faturenet Holding Corp. hält, soll auch im Zusammenhang stehen mit den so genannten Panama-Papieren, einer massiven Veröffentlichung von Millionen von Dokumenten, die Korruption und Verbrechen in einer globalen Dimension enthüllt hat. Was den elektronischen Apparat von F.Y. betrifft, haben Experten ihn auf mögliche illegale Aktionen untersucht. Über allfällige Ergebnisse der Untersuchung liegen noch keine Informationen vor. [TA]