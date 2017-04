Politologe Lichtman sagt Absetzung Trumps voraus

TRUMP-REGIERUNG

14. April 2017

Er sorgte mit der frühen Prognose eines Wahlsieges von Donald Trump für Furore. Nun sagt Professor Allan Lichtman die Amtsenthebung von Trump voraus.

Bis zum letzten Herbst war Professor Allan Lichtman nur Insidern bekannt. Der Politologe an der American University hat ein Modell entwickelt, mit dem er den Ausgang der vorherigen acht Präsidentschafts-Wahlen korrekt vorhergesagt hatte. Im September hat er früher und praktisch als einziger Fachmann einen Sieg Donald Trumps über Hillary Clinton prognostiziert. Lichtman hat sein Modell 1990 in dem Buch «The Thirteen Keys to the Presidency» dargestellt und baut dabei etwa auf die Beliebtheit der Partei eines amtierenden Präsidenten auf (https://pollyvote.com/en/components/index-models/keys-to-the-white-house/).

Kurz nach Trumps Erfolg hat Lichtman mit einer neuen Vorhersage Schlagzeilen gemacht: Nämlich dass Trump des Amtes enthoben werden wird, seine Präsidentschaft also nicht ableisten wird können. Diese kühne Prognose breitet Lichtman nun in seinem neuen Buch «The Case for Impeachment» aus (https://www.harpercollins.com/9780062696823/the-case-for-impeachment). politico.com hat ein Vorab-Exemplar ergattert.

Demnach ist das Werk eher eine Klageschrift, als eine nüchterne Daten-Analyse. Lichtman wirft dem Präsidenten laut politico vor, durch den Einreise-Stop für Muslime und Flüchtlinge «das Licht der Freiheit» in Amerika zu trüben. Und er bezeichnet Trump aufgrund einer reaktionären Klima-Politik und der Berufung destruktiver Minister in das Kabinett sogar als «existentielle Bedrohung der Menschheit».

Lichtman hat eine ganze Liste möglicher Gründe für ein «Impeachment» parat. Dafür könnten Enthüllungen über eine direkte Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten im Wahlkampf, aber auch geschäftliche Betrügereien in Trumps langer Unternehmer-Karriere dienen.

Der Politologe gibt Trump aber auch Ratschläge, um eine Absetzung zu verhindern – dafür wären immerhin auch zahlreiche Parlamentarier aus Trumps eigener Partei notwendig. Lichtman drängt auf einen respektvollen Umgang mit Frauen, sowie die Anstellung eines «Fact-Checkers» und eines Psychologen im Weissen Haus.

Zudem solle Trump seinen nationalistischen Berater Steve Bannon entlassen. Wie von topnews bereits vermeldet, mehren sich dafür Anzeichen. [AM]