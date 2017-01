Politisches Kabarett ist zurück

BASEL

Yves Kugelmann, 13. Januar 2017

Die Antwort auf Krisen, Konflikte, Kriege ist politisches Kabarett. Mit «Jetzt erscht rächt» greift das diesjährige «Pfyfferli» im Basler Fauteuil brennende gesellschaftspolitische Themen und heikle Fragen auf. Die Abgrenzung der Schweiz in Europa, Terrorismus, die Wahlen in den USA oder Basel, die Zukunft der Fasnacht, viel Lokales in Rahmenstücken und Schnitzelbänggen. Satirischer, pointierter, gewiefter präsentiert sich die Vorfasnachtsveranstaltung kurzweilig. Caroline Rasser brilliert als Daig-Dame im Zwiegespräch mit ihrem Hund am Spalenberg, wenn sie messerscharf über Basel, die Schweiz und die Welt zwischen Kulturen, Religionen und Migration sinniert und ihr facettenreiches Schauspielrepertoire in bester Familientradition geradezu auf die bitter nötige Spitze treibt. Der Text des Basler Autor Stefan Uehlinger setzt einen Höhepunkt und gleich noch eine Lehrstunde für den geistreichen Umgang zwischen Freiheit und Verantwortung mit Themen der Zeit. Ebenso die beiden Texte von Felix von Rohr. Nostalgie bringt das Comeback von Basels Chanson-Legende aus dem Elsass, Colette Greter, die von einem sehr starken Schauspiel-Ensemble mit Salomé Jantz, Myriam Wittlin, Roland Herrmann und David Bröckelmann getragen wird. Die Satire hat endlich ihr Gesellschafts- und politisches Kabarett wieder zurück erobert. Mit Bravour.



www.fauteuil.ch