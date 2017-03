Politischer Urknall an der Basler Fasnacht

STANDPUNKT

Simon Erlanger, 10. März 2017

Trump, Erdogan, Merkel, Brexit, Auseinanderbrechen der EU, Flüchtlingskrise, Terror, die Apokalypse, Hooligans, Chaoten, der weltweite Siegeszug von Populismus, Wut, Zorn und neuem Nationalismus: Selten war eine Fasnacht in ihren «Sujets» derart politisch, wie die Basler Fasnacht 2017. Sie gilt bereits als eine der düstersten und politisch pointiertesten, die es je gegeben hat: «Mr hän Angscht – du au?»,«Tyranne und Digdadoore – au du bisch verloore», «Mensch was machsch?», «E raabeschwarze Daag» so ein paar der ausgewählte Sujets der 482 teilnehmenden aktiven Formationen. Untergangszenarien und morbide Totentänze allenthalben, die aber von den Cliquen, Guggen, Waagen Laternenmalern, Zeedeldichtern, Schnitzelbängg in gewohnt kreativer, phantasievoller und farbiger Art und Weise umgesetzt wurde. Lokale Themen, wie etwa die skandalumwitterte Verlängerung des Basler Dreier-Trams durch den Basler SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels oder das unglückliche Gehabe der Baselbieter FDP-Regierungsrätin Monica Gschwind kamen zwar auch zur Sprache, der Fokus war aber auf dem internationalen Geschehen.

Bereits wird die Fasnacht 2017 mit den legendären Fasnachten der dreissiger, vierziger und fünfziger Jahre verglichen. Damals war die Fasnacht (die während des Krieges ausfiel und erst am 11. März 1946 wieder startete) hochpolitisch und thematisierte die Weltpolitik routinemässig. Man nahm pointiert Stellung «Gegen rote und braune Fäuste», wie das Satireblatt «Nebelspalter» die Epoche von 1932 bis 1948 zusammenfasste. Die Zeiten waren schlecht und Fasnacht florierte. Dann wurden die Zeiten glücklicherweise besser und die Fasnacht ästhetisch schöner und grösser, aber auch politisch inhaltsloser. Immer wieder wurden in den vergangenen 20 Jahren die politisch nichtssagenden Sujets moniert, die sich im Lokalen erschöpften, während Zeitzeugen sich wehmütig an die politisch scharfe und pointierte Grundstimmung früheren Fasnachten erinnerten.

Nun, die Zeiten der Belanglosigkeit scheinen vorbei. Die Basler Fasnacht bezog Stellung. Und das sagt alles aus, über die Zeiten, in denen wir leben. Die gegenwärtigen weltpolitischen Verwerfungen sind epochal. Was zum Beispiel geschieht zwischen den USA und Russland? Was ist mit Iran, Nordkorea, Syrien, der Türkei? Wie werden die Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland ausgehen? Was geschieht mit der EU, sollten die populistische Parteien der Rechten tatsächlich zum ersten Mal seit 1945 die Oberhand gewinnen?

Und was hat das alles für die Juden Europas zu bedeuten? Diese profitierten von der politischen Stabilität und dem Aufschwung, welche der Westen des Kontinents seit 70 Jahren und das Zentrum und Teile des Osten des Kontinents seit 28 Jahren erleben. Die jüdischen Gemeinden Westeuropas florierten. Nun dreht sich der Trend, und die eh schon demografisch angeschlagenen Gemeinden stehen vor grossen Herausforderungen. Seit 2007 ist die jüdische Gemeinschaft Europas inklusive Russlands von zirka 1,7 Millionen auf vielleicht 1,2 Millionen Menschen geschrumpft. Die im letzten Jahr geschehenen und in diesem Jahr bevorstehenden politischen Verwerfungen in Europa und der Welt, die uns die Basler Fasnacht so klar und deutlich zu Kenntnis bringt, werden darüber entscheiden, welche Zukunft die Juden Europas haben werden. Es gilt, dies zur Kenntnis zu nehmen und wachsam zu sein.

Simon Erlanger ist Historiker, Journalist und Dozent an der Universität Luzern.