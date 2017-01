Politiker schwärmen aus nach Washington

ISRAEL

25. Januar 2017

Geplant ist ein enger Schulterschluss mit der neuen Administration.

Laut einem Bericht der «Jerusalem Post» dürften in den kommenden Monaten eine wachsende Zahl israelischer Politiker nach Washington reisen als Bestandteil der Bemühungen der Regierung Netanyahu, die Bande mit der neuen US-Administration Trump möglichst rasch möglichst eng zu gestalten. Als Erster wird voraussichtlich Premier Netanyahu in der ersten Februarhälfte US-Präsident Donald Trump in Washington aufsuchen. Präsident Reuven Rivlin sodann prüft die Möglichkeit einer Teilnahme an der alljährlichen Politik-Konferenz der Israel-Lobby Aipac Ende März, an der auch Oppositionsführer Itzhak Herzog anwesend sein dürfte. Zu anderen israelischen Ministern, die in den kommenden Wochen das Flugzeug Richtung USA besteigen werden, zählen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und Gilad Erdan, Minister für öffentliche Sicherheit. Laut «Jerusalem Post» hat schliesslich Ron Dermer, Israels Botschafter in Washington und ein enger Vertrauter von Regierungschef Netanyahu, seinen Aufenthalt in den USA auf unbestimmte Zeit verlängert, nachdem er noch mit dessen Beendigung für den Fall spekuliert hatte, dass Hillary Clinton die Präsidentschaftswahlen gewonnen hätte. Dermer soll einen besonderen engen Kontakt zu Jared Kushner pflegen, den Schwiegersohn von Präsident Trump, der als eine Art Sondergesandter für die Friedensverhandlungen zwischen Israel und der arabischen Welt gedacht sein soll. [JU]