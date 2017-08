Politiker kritisieren Trumps Antwort an die Neo-Nazis

ISRAEL

Justizministerin Ayelet Shaked: «Die USA müssen Neo-Nazis vor Gericht stellen.».

Nach US-Präsident Trumps kontroverser Pressekoferenz, an der er einen Rückzieher machte bezüglich seiner Kritik an der rassisitischen Demo in Charlottesville, forderten israelische Politiker am Mittwoch laut «Jerusalem Post» die US-Regierung auf, den neo-nazistischen Bewegungen standfest zu antworten. «Neo-Nazis in den USA müssen vor Gericht gestellt werden», schrieb Justizministerin Ayelet Shaked auf Twitter. Ein demokratischer Staat könne keine Toleranz zeigen gegenüber solchen Erscheinungen. Yair Lapid, Parteivorsitzender der Zukunftspartei «Jesch Atid», sagte: «In dieser Sache gibt es nicht zwei Seiten. Wenn Neo-Nazis in den Strassen von Charlottesville marschieren und antisemitische und rassistische Slogans skandieren, ist die Verurteilung umfassend. Sie repräsentieren das Schlechte und den Hass. Wer an den menschlichen Geist glaubt, muss sich ihnen furchtlos entgegenstellen. Auch die Knessetabgeordnete und ehemalige Justizministerin Tzippi Livni sagte: «Mit Rassismus, Antisemitismus und Nazismus gibt es keine zwei Seiten. Es gibt Gut und Böse, Punkt Schluss.» Der Kampf gegen Antisemitismus müsse laut Livni ein gemeinsamer sein, mit Israel als dem Staat des jüdischen Volkes, und den Führern an den Stätten, an denen er sein hässliches Haupt erhebt. Wir müssen gegen solche Phänomene unverzüglich auftreten, und ohne zu zögern.» - Die Menschenrechtsgruppe der Anti Defamation League ADL reagierte am Mittwoch in aller Schärfe auf Trumps letzte Worte. «Wir haben in diesem Land eine Geschichte von Präsidenten, die sich gegen Bigotterie und Hass erhoben haben. Heute hat Präsident Trump zum zweiten Mal innert vier Tagen das Gegenteil getan», schrieb der ADL-Vorsitzende Jason Greenblatt. TA