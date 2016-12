Politiker beider Parteien kritisieren Kerry-Rede

USA-ISRAEL

29. Dezember 2016

Die Ansprache von US-Aussenminister John Kerry zu Israels Siedlungsbau stösst in den USA entweder auf Kritik oder wird ignoriert. Dennoch erwarten Beobachter keine rosigen Zeiten in den amerikanisch-israelischen Beziehungen unter Präsident Donald Trump.

Amerikanische Medien schenkten der harschen Kritik von US-Aussenminister John Kerry an dem unentwegten Siedlungsbau Israels auf dem besetzten Cisjordanien breite Aufmerksamkeit. Aber die dominierende Neuigkeit waren die 75-minütigen Ausführungen und die am Schluss präsentierten Parameter für eine Zwei-Staaten-Lösung des Palästina-Konfliktes keineswegs. Schliesslich war allzu offenkundig, dass die Rede zunächst keinerlei praktische Folgen haben wird: der zukünftige Präsident Donald Trump hat dem israelischen Premier Binyamin Netanyahu vorher und nachher rückhaltlose Unterstützung signalisiert. Womöglich würde Trump sogar der vollständigen Annexion der Westbank durch Israel zustimmen.

Wie die moderat-unabhängige Website «politico.com» in einem Kommentar zu der Rede schreibt, könnte dies Netanyahu jedoch in schwere Nöte bringen, da ein Grossteil der internationalen Gemeinschaft dies nicht tatenlos hinnehmen würde. Auch die Mehrheit der amerikanischen Juden würde sich dann noch stärker von Israel distanzieren, als während der letzten Jahre bereits geschehen (Link).

In der Politik ist dieser Trend jedoch noch nicht angekommen. 88 Senatoren beider Parteien unterschrieben jüngst einen Brief, der ein Veto der USA im UN-Sicherheitsrat bei der Abstimmung über den Siedlungsbau forderte. Nun verurteilten prominente, jüdische Demokraten Kerrys Rede durch die Bank (Link).

So erklärte der New Yorker Senator Chuck Schumer, der Aussenminister habe damit Extremisten auf beiden Seiten des Konfliktes ermutigt. Sein Kollege Benjamin Cardin aus Maryland monierte zwar «den Mangel an Fortschritt bei der Zwei-Staaten-Lösung», wiederholte aber seine Kritik an der Stimmenthaltung Washingtons bei der jüngsten Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über den Siedlungsbau. Der Kongressabgeordnete Eliot Engel aus New York sprach von einer «schlicht falschen» Rede, die einzig der Erniedrigung Israels gedient habe.

Bei den Republikaner fielen die Reaktionen noch aggressiver aus. Senator John McCain nannte die Rede eine «sinnlose Tirade» und einen «gefährlichen Wutausbruch», der Israel diplomatisch isolieren und Gegner des jüdischen Staates ermutigen werde. Ähnlich seine Kollegen Marco Rubio und Ted Cruz (Link). Ersterer warf der Obama-Regierung vor, Israel im Stich zu lassen und «Feinden der Freiheit in die Hände zu spielen».

Cruz sprach von einer «beschämenden» Ansprache und nahm diese als Beweis für die «unablässige Feindseligkeit von Obama und Kerry gegenüber Israel» auf. Das Weisse Haus betreibe eine «radikal anti-israelische Agenda». Auf die jüngst von Obama und Kerry auf knapp 40 Milliarden Dollar über zehn Jahre aufgestuften Militärhilfen der USA gingen die Kritiker jedoch nicht ein. [AM]