Politik für Sicherheit

SCHWEIZ

Gisela Blau, 10. Februar 2017

Parlamente aller politischen Ebenen der Schweiz befassen sich mit der Forderung, die besonders gefährdete jüdische Gemeinschaft mit staatlicher Hilfe zu schützen.

Ein Ruck geht durch einige Kantone und Städte, in denen sich jüdische Gemeinden mit ihren Menschen, Synagogen und Einrichtungen befinden. Der gute Wille scheint auch bei Regierungen nunmehr vorhanden, den Ruf nach staatlichem Schutz der jüdischen Bevölkerung zu erhören. Die Umsetzung dürfte allerdings nicht von heute auf morgen geschehen.

Die Kehrtwende beim Bund ist besonders beachtlich. Noch im November 2016 hatte eine subalterne Fachstelle in Bundesrat Alain Bersets Innenministerium nach monatelangem Schweigen als Antwort auf eine Anfrage des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) und der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz einen lahmen Bericht über Massnahmen gegen Antisemitismus vorgelegt, der den skandalösen Vorschlag enthielt, die Juden möchten doch eine namhafte Summe in eine Stiftung einbringen, mit der sie die Aufwendungen für ihre Sicherheitsmassnahmen finanzieren sollten – das antisemitische Klischee aus längst vergangen gehoffter Zeit von den reichen Juden war damit bedient. Der Aufschrei war gut hörbar, aber vorerst folgenlos.

Diverse Vorstösse

Eine Arbeitsgruppe, die von Bundesrat Ueli Maurer initiiert worden war, als dieser noch als Verteidigungsminister amtierte und damit auch dem Bevölkerungsschutz vorstand, wurde nach der Übersiedelung Maurers ins Finanzministerium dem Justizministerium anvertraut, scheint jedoch eines unrühmlichen frühen Todes gestorben zu sein.

Das Justizministerium insgesamt bekleckerte sich zunächst auch sonst nicht mit Ruhm. Im Dezember 2016 schmetterte die SP-Justizministerin Simonetta Sommaruga mit rüden Worten ein Postulat über den Schutz von Minderheiten des Zürcher SP-Ständerates Daniel Jositsch ab, und die noch anwesenden Ständeräte folgten mehrheitlich Sommarugas Aufforderung zur Ablehnung (tachles berichtete). Auch die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri hatte damals kein Glück mit ihrer ersten Eingabe.

Daraufhin doppelten Jositsch und Feri mit dem weit stärkeren politisch-demokratischen Instrument einer Motion nach, in der sie beide den Bundesrat mit der Erläuterung von Massnahmen eines Schutzes religiöser Minderheiten beauftragten, und siehe da: Der Bundesrat empfahl am 1. Februar beide Motionen mit identischer Stellungnahme zur Annahme (vgl. tachles 5/16). Innert kürzester Zeit scheint Einsicht in der Landesregierung und dort im Justizministerium Einzug gehalten zu haben. Jositschs Motion wird am 9. März während der Frühjahrssession im Ständerat behandelt; beim Nationalrat ist eine Debatte über Feris Motion unsicher. Die Beobachtung wird interessant sein, ob Jositschs Parteigenossen wiederum wie im Dezember die Stimmenthaltung ausüben oder gleich ganz abwesend sein werden. Der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner steht loyal zur Motion, die er mit unterzeichnet hat, genau wie seine Standeskollegin, die FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.

Eine erfreuliche Entwicklung

Zufrieden mit dieser Entwicklung auf Bundesebene ist der frühere Zürcher SP-Regierungsrat und Justizdirektor Markus Notter, Präsident der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz. Er lieferte im Herbst 2016 ein juristisches Gutachten zur Frage des staatlichen Schutzes der jüdischen Gemeinschaft ab, das weitherum als wegleitend aufgenommen wurde. Notter wies darin nach, dass es keine wesentlichen neuen Gesetze braucht, weil insbesondere die Verfassung genügend Grundlagen bietet. Für tachles erklärt er zur Annahme-Empfehlung des Bundesrates für die beiden Motionen Jositsch und Feri: «Eine erfreuliche Entwicklung. Der Bund scheint seine Verantwortung zusammen mit den Kantonen wahrnehmen zu wollen. Es bleibt abzuwarten, was daraus wird. Aber es ist Bewegung in die Sache gekommen und ich bin zuversichtlich, dass konkrete Lösungen und Verbesserungen realisiert werden.»

Auch in Kantonen und Städten mit jüdischen Gemeinden läuft auf der politischen Ebene einiges, wie der SIG erfreut feststellt. Sehr gewichtig ist eine dringliche Anfrage zur staatlichen Schutzpflicht gegenüber bedrohten Bevölkerungsgruppen und ihrer Institutionen bei erhöhter Bedrohungslage der Zürcher FDP-Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel vom Dezember 2016 im kantonalen Parlament. Sie wurde parteiübergreifend von mehr als der Hälfte der Abgeordneten mit unterzeichnet und vom Zürcher Regierungsrat durchaus positiv beantwortet.

Sonja Rueff-Frenkel ist zufrieden: «Ich bin froh, dass der Regierungsrat die Gefährdung und Problematik erkennt und realisiert. Auch hat er deutlich festgehalten, dass der Schutz von religiösen Minderheiten eine staatliche Aufgabe ist. Der Regierungsrat stellt auch fest, dass ihm die gesetzliche Grundlage fehlt. Der nächste Schritt wäre auf politischer Ebene, eine solche Grundlage zu verlangen. Im Moment warte ich aber die Bemühungen auf Bundesebene und in der Stadt Zürich ab. Die Kontakte sind sehr gut und auf informeller Ebene laufen viele Gespräche.» In Zürich wurde zudem ein Postulat der Gemeinderatsfraktion der Alternativen Liste (AL) in leicht umformulierter Form an den Stadtrat überwiesen. Und es gibt auch ein Postulat der FDP-Fraktion von Anfang Dezember 2016.

Debatte und Interpellation

Im Kanton Basel-Stadt ist für nächste Woche im Grossen Rat eine Debatte über einen im Januar 2017 eingereichten Vorstoss von Grossrätin Patricia von Falkenstein (Liberal-Demokratische Partei, LDP) über die Kosten der Sicherheitsvorkehrungen für Institutionen und Angehörige der jüdischen Gemeinde Basel vorgesehen. Die Aargauer Grossrätin Marianne Binder (CVP) reichte am 10. Januar eine Interpellation im Grossen Rat zum Thema «Ausreichender Schutz jüdischer Einrichtungen im Kanton Aargau» ein.

Noch keine Aktivität zeigen die kantonalen und kommunalen Parlamente im Kanton Bern. Auch in der Romandie herrscht momentan politische Funkstille, was aber nicht heisst, dass nichts läuft. Alain Schauder, Präsident der jüdischen Gemeinde des Kantons Waadt in Lausanne, versichert gegenüber tachles, dass er in regelmässigem Austausch mit Staatsräten und den Spitzen der Polizei stehe: «Dies geschieht eher hinter den Kulissen und sehr diskret.» 