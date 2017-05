Polarisierung unter Europas Juden

LAUSANNE

Yves Kugelmann, 31. Mai 2017

Am Eröffnungsabend zur 112. Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes in Lausanne wurde über die Zukunft des europäischen Judentums diskutiert.



Rund 300 Gäste folgten am Eröffnungsabend der 112. Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) dem Panel «Haben die Juden in Europa eine Zukunft?». Es diskutierten der in Paris lebende französische Politikwissenschaftler Dominique Moïsi und Rabbiner Pinchas Goldschmidt, Vorsitzender der Europäischen Rabbinerkonferenz, sowie Oberrabbiner Moskaus. Der Westschweizer Journalist Philppe Lugassy leitete das Gespräch mit den Wahlen in Frankreich ein. Dominic Moisi resümierte: «Frankreich ist nach Europa zurückgekehrt. Und vielleicht wird Europa dadurch in die Welt zurückkehren.» Moïsi sieht mit der Wahl Emmanuel Macrons in Frankreich möglicherweise einen Bruch im kontinuierlichen Aufsteigen populistischer Bewegungen in Europa. Zur Frage, wie es denn um die Situation der Juden in Russland bestellt sei, meinte Pinchas Goldschmidt: «Russland ist kein westliches Land. Russland ist keine Demokratie.»

Die Zukunft Europas

Rabbiner Goldschmidt erinnerte neben der Historie Russlands daran, dass gerade in den letzten Tagen Rabbiner aus Russland ausgewiesen wurden, ohne näher auf Gründe einzugehen. Er konstatierte, dass es trotz der Konflikte mit Europa und den USA in Russland sozusagen keinen Antisemitismus gäbe und das jüdische Leben wieder auflebe: «Insgesamt kann man sagen, dass es der jüdischen Minderheit besser geht in Russland als früher und vielleicht auch Europa generell.» Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs sei es in Russland, dem ehemaligen Ostblock und auch in Deutschland zu einer Renaissance jüdischen Lebens gekommen. Die Terrorattacken der letzten Jahre beurteilen beide unterschiedlich. Moïsi, der im letzten Jahr in einem persönlichen Essay «Juif improbable» das Dreiecksverhältnis Jude, Franzose, Europäer aufschlüsselte, meinte: «Der Anschlag auf das Bataclan war kein Anschlag auf die Politik Frankreichs, sondern auf das, was Frankreich ist.» Für ihn richten sich die Attentate gegen die Gesellschaft schlechthin. Opfer seien Bürger aller Kulturen und Religionen. Goldschmidt hingegen sieht in den Attentaten primär auch die Juden im Ziel. Er resümiert: «In Frankreich findet der Kampf um die Zukunft Europas statt.» Und er hält die Forderungen der Europäischen Rabbinerkonferenz für das sichere Zusammenleben in Europa und gegen den radikalen Islamismus fest: «Wir fordern Transparenz der Geldflüsse und Finanzierungen religiöser Glaubensgemeinschaften. Die Ausbildung der Geistlichen müsse in Europa stattfinden, verbunden mit den Werten Europas. Jede Religionsgemeinschaft muss einen Verantwortlichen benennen, der innerhalb der jeweiligen Gemeinschaft Anlaufstelle ist für Behörden zur Bekämpfung des Extremismus.» Goldschmidt fügte an, dass der rechtsextreme Populismus in Europa ebenso zu bekämpfen sei. Etwas ausweichend reagierte Goldschmidt auf die Frage, ob es wirklich so sei, dass man in Russland gefahrenlos mit einer Kippa durch die Strassen laufen könne: «In Russland hat der Antisemit mehr Angst vor den Behörden als im Westen.» Moïsi justierte für Europa und Frankreich: «Sicher kann man in gewissen Vororten nicht mit einer Kippa rumlaufen.»

Gemeinden festigen

Moïsi sieht aber insgesamt für die Juden Europas nicht dieselbe Bedrohung wie Goldschmidt. Dieser meinte: «Die physischen Übergriffe im Osten gehen von Rechtsextremen aus. In Westeuropa sind es vor allem muslimische Attentäter.» Die Empirie allerdings spiegelt diese Daten so nicht. Mit Verweis auf das Attentat in Manchester analysiert Moïsi eine ganz andere Entwicklung: «Die Anzahl der Attentate wird kleiner.» Manchester sei nach zwölf Jahren das erste grosse Attentat in England gewesen. Insgesamt zeichnete Dominique Moïsi ausgehend von Frankreich ein weniger pessimistisches Bild von der Zukunft der Juden in Europa. In Frankreich lebten rund 600 000 Juden. Im letzen Jahr sei rund ein Prozent zum Teil auch aus ökonomischen Gründen ausgewandert. Die Zahl halbiere sich. Pinchas Goldschmidts Blick richtet sich auch auf die inneren Verhältnisse in der jüdischen Gemeinschaft. Im Angesicht des Terrors in Europa gebe es eine Polarisierung unter Juden. Die einen nähern sich dem Judentum an, leben bewusster. Andere hätten vermehrt Angst und entfernten sich vom Judentum. Und er bringt es auf die Formel: «Mehr Leute essen glattkoscher und mehr unkoscher.» Die Aufgabe der Rabbiner sei es, die Gemeinden in Europa und speziell im Osten zu festigen. Am Ende des Abends wurde aber klar: So kurzweilig einzelne Passagen des Gesprächs waren, so wenig näherten sich die beiden der Fragestellung des Panels und liessen diese weitgehend offen. 