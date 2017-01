Polanski lehnt Ehrenvorsitz ab

PARIS

Leoni Vögelin, 27. Januar 2017

Der teilweise in der Schweiz lebende französisch-polnische Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Roman Polanski verzichtet auf den diesjährigen Ehrenvorsitz der César-Akademie. Die Akademie hatte den Oscar-Preisträger als Präsident der 42. Verleihung der französischen Filmpreise auserkoren und ihren Entscheid vergangene Woche bekanntgegeben. In diesem Zusammenhang hätte Polanski unter anderem die Eröffnungsrede der Zeremonie in Paris halten sollen. Polanski verzichtete aber aufgrund von Protesten auf die Nominierung – eine 40 Jahre zurückliegende Anklage auf Vergewaltigung einer Minderjährigen gegen ihn hatte Frauenrechtlerinnen auf den Plan gerufen. Wie die Zeitung «Le Parisien» vergangene Woche berichtete, bezeichnete die Frauenrechtsgruppe Osez le féminisme die Ehrung Polanskis durch die César-Akademie als Verhöhnung von Vergewaltigungsopfern. Des weiteren hatte sich auch die französische Ministerin für Frauenrechte Laurence Rossignol gegen die Nominierung von Polanski ausgesprochen, und eine Online-Petition gegen den Ehrenvorsitz des Regisseurs wurde von 60 000 Menschen unterschrieben.