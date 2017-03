Platz fünf

MARK ZUCKERBERG

Valerie Wendenburg, 24. März 2017

Am Montag wurde erneut die Rangliste des US-Magazins «Forbes» veröffentlicht, die Facebook-Chef Mark Zuckerberg als fünftreichsten Menschen der Welt aufzählt. 2016 hatte er noch Platz sechs inne. Er ist mit seinen 32 Jahren einer der jüngsten Milliardäre in der Liste und kann ein Vermögen von 56 Milliarden Dollar verzeichnen. Microsoft-Mitgründer Bill Gates ist nach wie vor der reichste Mann der Welt. Der 61-Jährige führt das vierte Mal in Folge die alljährliche Rangliste der Milliardäre an, und das mit einem Vermögen von 86 Milliarden Dollar. Zuckerberg tut sich auch als Mäzen hervor: Im Dezember 2012 spendete er 18 Millionen Facebook-Aktien im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar an die Silicon Valley Community Foundation. Ziel der Spende war es, neue Projekte in den Bereichen Bildung und Gesundheit un-terstützen. Nach der Geburt seiner Tochter Max Anfang Dezember 2015 gab Zuckerberg zusammen mit seiner Frau Priscilla Chan bekannt, dass er im Laufe ihres Lebens rund 99 Prozent seiner Anteile an Facebook für wohltätige Zwecke spenden wolle - dies entspräche einem ungefähren Wert von 45 Milliarden Dollar. Im September vergangenen Jahres kündigten Zuckerberg und Chan an, innerhalb der kommenden zehn Jahre drei Milliarden Dollar für den Kampf gegen Krankheiten zu spenden. Aktuell prüft die Staats-anwaltschaft München ein Strafverfahren gegen Mark Zuckerberg aufgrund des passiven Duldens von Drohungen bezüglich Mord- und Gewaltverbrechen sowie der Volksverhetzung auf Facebook. Zuckerberg hält zurzeit einen Anteil von 28 Prozent des Unternehmens.