Plant Präsident Duterte einen Israelbesuch?

MANILA

14. März 2017

Kontakte für Suche eines Termins sollen bereits im Gange sein.

Der philippinische Staatspräsident Rodrigo Duterte ist eine zumindest schillernde politische Persönlichkeit. Er hat sich schon mit Adolf Hitler verglichen, westliche Staaten attackiert und den amerikanischen ex-Präsidenten Barack Obama einen «Hundesohn» geschimpft. Gemäss dem Hinweis eines Offiziellen des israelischen Aussenministeriums plant Duterte in den kommenden Monaten einen offiziellen Besuch im Jüdischen Staat. Zwischen den beiden Staaten sind nun erste Kontakte für die Terminierung der Visite im Gange, die vielleicht schon im kommenden Sommer über die Bühne gehen wird. Der bereits zitierte Offizielle des Jerusalemer Aussenministeriums meinte gegenüber «Haaretz» hinsichtlich der internationalen Kritik am philippinischen Präsidenten: «In der Welt gibt es viele kontroverse Führungsgestalten, die von zahlreichen Staaten kritisiert werden. Duterte wird nicht boykottiert von der Welt, es gibt keine Sanktionen gegen ihn, und seit seinem Amtsantritt hat er zahlreiche Länder besucht.» Allerdings war Duterte bisher noch nie in Europa, Nordamerika, Australien oder Neuseeland. Der philippinische Präsident konzentriert sich bei seinen Reisen vielmehr auf benachbarte asiatische Staaten wie Japan, China, Vietnam, Laos und Kamdbodscha. Im Mai wird er in Moskau erwartet. [TA]