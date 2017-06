Pionier der Moderne

BASEL

Valerie Wendenburg , 23. Juni 2017

Im Kunstmuseum ist aktuell die Ausstellung «Otto Freundlich. Kosmischer Kommunismus» zu sehen – eine Schau, die bereits im Museum Ludwig in Köln grosse Aufmerksamkeit auf sich zog (vgl. tachles 16/17). Kaum ein Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich so leidenschaftlich mit den unterschiedlichen Strömungen der Kunst auseinandergesetzt. Die Schau möchte die Arbeits- und Lebenswege Otto Freundlichs aufzeigen und die Entwicklung seines künstlerischen und philosophischen Denkens nachvollziehen. Auch wird seine Verbindung zu Basel dargestellt. Die Ausstellung mit 50 Werken von Freundlich lenkt den Blick auf einen Künstler, dem die Nazis den Krieg erklärt hatten: Ein Teil seines Werkes wurde konfisziert und ist bis heute verschollen, er selbst wurde im Alter von 65 Jahren denunziert, deportiert und im Vernichtungslager Sobibór um-gebracht. Die Retrospektive mit zum Teil faszinierenden neuen Forschungsergebnissen macht Freundlichs Werkentwicklung von 1909–1940 verständlich und erinnert an einen Pionier der modernen Kunst.

Bis 10. September. Kunstmuseum Basel, St. Alban-Graben 8, Basel. www.kunstmuseumbasel.ch