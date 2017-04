Pionier der «Abstrakten»

Eine Komposition von Otto Freundlich, entstanden um 1932.

Noch vor dem Ersten Weltkrieg kam Otto Freundlich, 30 Jahre alt und Kunststudent in Berlin, bei einem Paris-Aufenthalt 1908 mit den Avantgardisten um Pablo Picasso in Kontakt. Schon 1911 entstanden Freundlichs erste eigene abstrakte Kompositionen – er ist mithin einer der frühesten Vertreter der abstrakten Kunst. Über die Jahre schuf er Ölbilder, Gouachen und Pastelle aus geometrischen Feldern, konstruierte Holz- und Linolschnitte sowie 1929–1933 monumentale abstrakte Plastiken. Damit gilt er heute nicht nur als einer der ersten, sondern auch als einer der originellsten «Abstrakten». Und doch ist er auch einer der am wenigsten Bekannten.

Von der angewandten Kunst zur Abstraktion

Otto Freundlich hat sich wie nur wenige Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den unterschiedlichen Strömungen der Kunst auseinandergesetzt. Er kannte die führenden Köpfe von Expressionismus, Fauvismus, Kubismus, Dadaismus, Suprematismus, Bauhaus,

Konstruktivismus, die Progressiven und die Abstrakten. Und fand mit seinen Mosaiken, Teppichen und Glasmalereien, seinen Gemälden und Skulpturen künstlerisch einen ganz eigenen Weg. Fast 40 Jahre nach der letzten grossen Retrospektive mit Werkverzeichnis (J. Heusinger von Waldegg: «O. F. Ascension»), aus Anlass seines 100. Geburtstages 1978, präsentiert das Museum Ludwig in Köln unter dem Titel «Kosmischer Kommunismus» noch bis Mitte Mai das Werk des Bildhauers und Malers. Anschliessend wandert die Schau nach Basel. Die Ausstellung zeichnet anhand von rund 80 Exponaten die Arbeits- und Lebenswege Freundlichs und die Entwicklung seines künstlerischen und philosophischen Denkens nach.

Otto Freundlich, 1878 in Stolp in Pommern geboren, studierte in München und Berlin Zahnmedizin und Kunstgeschichte, bevor er den Entschluss fasste, Künstler zu werden. Ab 1907 studierte er in Berlin und unternahm 1908 jene erste Reise nach Paris, wo er sich den avantgardistischen Künstlerkreisen auf dem Montmartre anschloss. Nach Deutschland zurückgekehrt, versuchte er in München eine Malschule zu eröffnen – mit mässigem Erfolg. Ab 1910 bis zum Kriegsbeginn 1914 hielt der Künstler sich zwar zumeist in Paris auf, beteiligte sich aber an den Ausstellungen der Neuen Sezession, in Berlin, an der Kölner «Sonderbund»-Ausstellung 1912 und am Ersten Deutschen Herbstsalon 1913. Von 1914 bis 1924 lebte er vorwiegend in Köln und Berlin. Im September 1918 erschien in der expressionistischen Zeitschrift «Die Aktion» ein Sonderheft, das Otto Freundlichs Arbeiten zeigte, kurz darauf wurde er Mitglied der in Berlin gegründeten November-Gruppe. 1919 organisierte er zusammen mit Johannes Theodor Baargeld und Max Ernst die erste Kölner Dada-Ausstellung. Als Freundlich 1924 nach Paris zurückging, schloss er sich der Künstlervereinigung Abstraction-Création an, die er jedoch 1934 wieder verliess. Da hatte sich in Deutschland mit dem Machtwechsel 1933 das Blatt bereits gewendet.

«Entartete Kunst» 1937

Auch Otto Freundlich geriet ins Visier der neuen Machthaber. Seine Werke wurden aus deutschen Museen entfernt. 1937 fand im Münchner Haus der Kunst mit der grossen Ausstellung «Entartete Kunst» die nach der Bücherverbrennung zweite spektakuläre Aktion der nationalsozialistischen Kulturpolitik statt, die in verunglimpfender Weise Beispiele progressiver Kunst vorführte – eine Auswahl der beschlagnahmten Werke aus öffentlichem und privatem Besitz. Ausser Ausstellungsstücken von Wegbereitern der modernen Kunst – Paul Cézanne, Vincent van Gogh und Paul Gauguin – fanden sich dort Arbeiten von Ernst Barlach, Georges Braque, Marc Chagall, Lovis Corinth, Otto Dix, Max Ernst, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Kokoschka, August Macke, Henri Matisse, Emil Nolde und Pablo Picasso. Otto Freundlich wurde an besonders exponierter Stelle vorgeführt: Eine von ihm geschaffene Skulptur, «Grosser Kopf (Der neue Mensch)», aus dem Jahr 1912 prangte sogar auf dem Umschlag des Münchner Ausstellungsführers «Entartete Kunst» – «Kunst» in Anführungszeichen. Der Kopf aus Gips erinnert an die Steinfiguren der Osterinseln. Die Gipsfigur kam während der Wanderung der Ausstellung durch andere Städte abhanden und gilt als verschollen, vermutlich wurde sie um 1941 zerstört. In jüngster Zeit mehrten sich Hinweise darauf (vgl. «Spiegel» 3/2017), dass die Originalplastik des Bildhauers schon für die Ausstellungen heimlich durch eine Nachbildung ersetzt worden war; ein Falsifikat, das die verpönten physiognomischen Merkmale dieses Werks – breite Lippen, flache Nase, kurze, fliehende Stirn – noch überzeichnete.

Als «entartet», «degeneriert» und «ungesund» galten Kunstwerke und künstlerische Strömungen, die dem Kunstverständnis und Schön-heitsideal der Nationalsozialsten (NS) nicht entsprachen, die durch Darstellung von «Erkrankungserscheinungen» und «Auswüchsen» der Zivilisation «Mittel und Sinn» der Kunst «missbrauchten». Die Entstehung solcher «entarteter Kunst» ging aus NS-Sicht in erheblichem Masse auf das Konto «artfremder», «jüdisch-bolschewistischer» Einflüsse. Viele deutsche – jüdische, aber auch missliebige nicht jüdische – Künstler erhielten Malverbot, einigen gelang es zu emigrieren. Ein Teil der beschlagnahmten Werke wurde 1938 in einer öffentlichen Auktion der Galerie Fischer in Luzern versteigert, andere wurden 1939 in

Berlin öffentlich verbrannt.

Otto Freundlich wurde, nach einer Odyssee durch verschiedene französische Internierungs-lager, am 9. März 1943 im Vernichtungslager Majdanek bei Lublin ermordet. Viele seiner Werke wurden zerstört. Umso beeindruckender sind die Bildhauerarbeiten und Mosaike, die leuchtenden Gemälde und Gouachen, die die Basler Ausstellung nun versammelt. 1937 wurde Freundlichs Arbeit als Paradebeispiel für «entartete Kunst» auf dem Cover des Ausstellungskataloges angeprangert. Heute, 80 Jahre später, gehört eine andere Arbeit Otto Freundlichs, die «Sculpture architecturale», eine Säulen-Skulptur von 1934/35, zur Kunstsammlung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. 

Museum Ludwig Köln: bis 14. Mai. Kunstmuseum Basel: 10. Juni bis 10. September. www.kunstmuseumbasel.ch