Pikiert wegen Angriff auf Syrien-Jet durch US-Koalition

RUSSLAND

20. Juni 2017

Droht mit Abschuss von Düsenjäger der US-Koalition in Syrien.

Das Moskauer Verteidigungsministerium gab am Montag die Suspendierung der Koordination mit den USA in Syrien bekannt. Das geschah nachdem die Amerikaner ein Kampfjet der syrischen Regierungstruppen abgeschossen hatte. In seiner Verlautbarung sagt das russische Verteidigungsministerium, dass seine Piloten ab Montag alle Jets und Drohnen der von den USA angeführten Koalition gegen den «Islamischen Staat» (IS) westlich des Euphrats aufspüren und als potentielle Ziele betrachten werden. «Alle fliegenden Objekte, einschliesslich Flugzeuge und Drohnen», heisst es in der Moskauer Warnung, «die westlich des Euphratflusses entdeckt werden, werden von der russischen Luftverteidigung als Luftziele auf und über dem Grund angesehen.» - Die USA haben ein Abkommen mit den Russen, die seit 2015 eine Luftdeckung für den syrischen Präsident Bashar Assad in seiner Offensive gegen die Gruppe des IS gewährt. Das Abkommen, das die Russen nun suspendiert haben, soll Zwischenfälle in der Luft zwischen amerikanischen und russischen Jets verhindern. Es handelt sich um Jets, die in Operationen in Syrien engagiert sind. Das russische Verteidigungsministerium gab als Grund für die Suspendierung des Abkommens den am Sonntag durch die Amerikaner bestätigten Abschuss eines Kampfjets der syrischen Regierungstruppen an, nachdem dieser zuerst Bomben in der Nähe von Kräften von US-Partnern abgeworfen hatte. – Das Abkommen zwischen Moskau in Jerusalem, das der israelischen Luftwaffe Handlungsfreiheit in gewissen Teilen des syrischen Luftraums einräumt und beide Seiten zum regelmässigen Informationsaustausch veranlasst, ist nicht betroffen von der hier geschilderten Suspendierung. [TA]