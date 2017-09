USA-POLITIK

4. September 2017

Am letzten Mittwoch ist nach langer Krankheit Peter Diamondstone verstorben. Der Gründer der radikal-progressiven «Liberty Union Party» in Vermont wurde 82 Jahre alt. Die Partei war die politische Wiege von Senator Bernie Sanders.

An einem aufbau-Interview im Jahr 2015 hat Peter Diamondstone die Hoffnung auf eine radikale Veränderung der amerikanischen Gesellschaft im sozialistischen Sinne als «Löwenzahn» bezeichnet: «Man kann jäten, so viel man will – aber der Löwenzahn vergeht nicht» (Link). Am Donnerstag ging die Existenz des in New York geborenen Radikalen als beharrlicher «Löwenzahn» zu Ende. Diamondstone erlag im Alter von 82 Jahren in Brattleboro, Vermont, einer Immunschwäche, die ihn seit Jahrzehnten gepeinigt hatte, aber nie bremsen konnte.

Sein früher Weggefährte Bernie Sanders erklärte dazu: «Peter war ein sehr unabhängiger Denker und hat seine häufig kontroversen Ansichten stets furchtlos ausgesprochen. Damit hat er Menschen zu der Prüfung ihrer Ansichten gebracht. Auf seine Weise spielte Peter über Jahrzehnte eine wichtige Rolle in der Politik von Vermont» (Link).

Diamondstone und sein jüngerer Bruder Ken wuchsen in New York auf. Die Mutter Mildred war eine glühende Zionistin und aktiv bei der Frauenorganisation Hadassah. Vater Jeff war Zahnarzt. Wie so viele Nachkommen osteuropäisch-jüdischer Immigranten standen die Eltern politisch links und sandten die Söhne in das legendäre «Commie Camp» Woodland in den Catskills-Bergen. Das Sommerlager wurde von New Yorker Sozialisten betrieben. Zuvor hatten christliche Jungs Peter an einem anderen Sommer-Lager blutig geschlagen. Daneben zählt Diamondstone ein breites Spektrum von Denkern wie Voltaire, den jungen Marx und den deutsch-jüdischen Freigeist Felix Adler, aber auch den Pazifismus der Quäker und basis-demokratische Stammesgesellschaften der amerikanischen Ureinwohner zu seinen Einflüssen.

An der von Adler gegründeten «Ethical Culture Fieldstone School» in Manhattan hatte Diamondstone seine spätere Frau Doris kennengelernt. Die weiterhin bestehende Schule stellt hohe Ansprüche und ist einem säkularen und egalitären Humanismus verpflichtet. Anschliessend studierte Diamondstone – wie nach ihm Sanders – an der renommierten University of Chicago Jus. Der Vietnam-Krieg und das Ringen um die Gleichberechtigung der Schwarzen radikalisierten Diamondstone weiter.

Ende der 1960er Jahre gehörten er und Sanders zu den Zehntausenden von Hippies und Rebellen, die aus den urbanen Zentren des Nordostens in die grünen Berge von Vermont zogen. Mit rund 650.000 Einwohnern dünn besiedelt, bot die auf Basis-Demokratie und Eigenständigkeit gegründete Yankee-Kultur von Vermont vielen Neulingen eine dauerhafte Heimat. Die Diamondstones fanden schliesslich in Brattleboro im Süden des Staates eine Heimat für sich und ihre vier Kindern Aaron, Jessica, Ian und Paula. Diamondstone hinterlässt zudem 15 Enkel.

Diamondstone fand zunächst als Jurist an einem Wohlfahrtsverband in Vermont ein karges Auskommen, verlor den Posten aber bald aufgrund einer Zeitungsanzeige zu der Mondlandung 1969: Es könne doch nicht angehen, dass Amerika Männer auf den Mond schickt, während viele Bürger ihr Dasein in Hunger und Obdachlosigkeit fristen müssten. Auch für Doris und Peter Diamondstone begannen nun Jahrzehnte in Armut. 1970 gründete das Paar mit einer Handvoll Gleichgesinnter die «Liberty Union Party» als Plattform gegen den Vietnam-Krieg und für soziale Gerechtigkeit. Sanders stiess im folgenden Jahr dazu und kandidierte für diverse Mandate in Vermont. Obwohl die Partei bis zu acht Prozent der Stimmen erzielte, verliess der eher pragmatische Sanders «Liberty Union» im Jahr 1977 und wurde als Unabhängiger erfolgreich.

Die Diamondstones blieben streitbare Radikale. Bis in die letzten Jahre trat Peter erfolglos, aber unerschütterlich bei Stimmgängen für den US-Kongress oder den Gouverneursposten an. Die Partei wurde darüber zu einem Familien-Projekt und stellt inzwischen bemerkenswert viele Kandidaten mit dem Namen Diamondstone auf. Bei den Kongresswahlen 2014 ist mit Owen Diamondstone-Kohut erstmals auch ein Enkel des Partei-Patriarchen in den Ring gestiegen. Die Zeit der revolutionären «Löwenzähne» in Vermont dürfte daher noch nicht gezählt sein. [AM]