Pessach im letzten Schtetl der Ukraine

BERSHAD

Cnaan Liphshiz, 7. April 2017

Die kleine Gemeinde von Bershad pflegt ihr jüdisches Erbe und bereitet sich auf Pessach vor.



Auf den ersten Blick macht dieser trübe Ort, rund 200 Kilometer südlich von Kiew, fast den identischen Eindruck wie die Siedlungen des armen Distrikts von Vinnitsa. Zum 13 000-Seelen-Dorf Bershad gehören zwei wacklige Brücken über den verschmutzten Dokhna-Fluss, Strassen, die von Fahrzeugen aus der Sowjetperiode benutzt werden, sowie die auffällige Abwesenheit von Stras-senbeleuchtung.

Ein lebendiges Testament

Und wie viele abgelegene ukrainische Ortschaften hat auch Bershad eine kleine, überalterte jüdische Bevölkerung. Die Juden halten es hier aus, obwohl fast alle ihre Verwandten in Israel oder den USA leben. Doch Bershad bietet mehr, als man zunächst vermutet. Wer einen näheren Blick auf die spezielle Geschichte und Architektur des Ortes wirft, entdeckt einiges, was unglaublich erscheint: Bershad ist eines der letzten existierenden Schtetl Europas. Dieser Ort nahe der moldawischen Grenze, mit seiner Bevölkerung von ganzen 50 Seelen, ist ein lebendiges Testament für die unglaubliche Überlebensgeschichte der jüdischen Gemeinde. Sie hat überlebt trotz Jahrzehnten der kommunistischen Unterdrückung, dem Holocaust und dem Exodus der russisch sprechenden Juden.

Nirgendwo ist die Besonderheit dieser jüdischen Gemeinde offenkundiger als in der Synagoge von Bershad, die vor 200 Jahren aus Lehm erbaut worden ist. Unglaublich ist auch, dass die sowjetischen Behörden das zweistöckige weisse Gebäude 1946 der jüdischen Gemeinde zurückgegeben haben, kurz nachdem die Rote Armee die heutige Ukraine vom Zugriff von Nazideutschland und seiner Alliierten befreit hatte. Das war ein höchst ungewöhnlicher Zug in einem säkularen Reich, das unter Joseph Stalin systematisch das Eigentum von Glaubensgemeinschaften verstaatlichte und in der Regel Juden verfolgte, die darauf bestanden, ihre Religion auszuüben.

Achse des Gemeindelebens

Im Anschluss an den nationalsozialistischen Völkermord war diese sowjetische Politik ein Todesstoss für das jüdische Leben im ukrainischen Land – einst Heim Tausender Schtetl – und eine ernsthafte Einschränkung in grossen Städten. «Doch in einer Zeit, als die kommunistische Unterdrückung die Existenz der wenigen Schtetl beendete, die wie durch ein Wunder den Holocaust überlebt hatten, war die Existenz einer funktionierenden Synagoge in Bershad eine Achse des Gemeindelebens für dieses Schtetl», sagte Yefim Vygodner. Die Stadt hatte in den 1960er-Jahren eine jüdische Bevölkerung von rund 3500 Menschen. Der 64-Jährige Vygodner ist nicht nur der Präsident der jüdischen Gemeinde von Bershad, er ist auch ihr jüngstes Mitglied.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde der relativ privilegierte Status von Bershad – Vygodner schreibt ihn einer Kombination von Glück, Abgelegenheit, Widerstandskraft und freundlichen Beziehungen zu den nicht jüdischen Nachbarn zu – vor allem sichtbar an Pessach und Jom Kippur, weil das Judentum an jenen Feiertagen sich aus seinen Wohnungen hinaus in die Synagoge bewegte.

Vygodner wurde als Junge von seiner Mutter in eine improvisierte Matzebäckerei geschickt, die jedes Jahr ihre Tore vor der Synagoge öffnete. In den Wochen vor Pessach lag, wie er sich erinnert, das Aroma des Matzebackens über den schmutzigen Strassen des Schtetl. «Der Bäcker pflegte aus dem Ofen gewellte Handmatzes herauszuholen und sie für jeden Kunden einzeln in Papier zu wickeln», sagt Vygodner. «Ich hatte keine Ahnung, dass Matzen auch in Massen produziert wurden.»

Judentum im Geheimen

Bronia Feldman, eine 79-Jährige Frau aus dem Ort, erinnert sich an eine andere Szene des jüdischen Lebens in Bershad. An jedem Jom Kippur habe ihre Mutter sie auf den Platz gegenüber der Synagoge mitgenommen, wo sich Hunderte von Juden versammelt hatten, um den Ton des Schofars zu hören – der Höhepunkt des feierlichen Versöhnungstags des Judentums. Vygodner sagte von den kommunistischen Jahren: «Lehrer oder Ärzte besuchten die Synagoge in der Regel nicht, denn sie wollten keine Schwierigkeiten bekommen. Sie hielten sich einfach rund um die Synagoge auf.» Bronia erinnert sich: «An Pessach jedoch pflegten sie alle Matzen zu essen, Ärzte, Lehrer, Ingenieure, einfach alle.» Vygodners und Feldmans Erzählungen sind höchst unüblich für Juden ihres Alters, die in der ehemaligen Sowjetunion aufwuchsen, wo das Judentum im Geheimen praktiziert worden ist, wenn überhaupt.

Der Schlüssel für das Überleben von Bershad war dessen geografische westliche Lage. 1941 fiel die Region unter die Besetzung faschistischer rumänischer Truppen, welche die Ermordung von Juden weniger methodisch durchführten als ihre deutschen Alliierten. Sie liquidierten benachbarte Schtetl und machten aus Bershad, das 1939 eine jüdische Bevölkerung von 5000 Menschen hatte, ein zentrales Ghetto mit 25 000 Gefangenen. Viele starben, doch 3500 Juden überlebten in Bershad.

Einer von ihnen ist Alexander Zornitskiy, ein 83-jähriger pensionierter Veterinär und ein Autor, der sich mit seiner Mutter und zwei Schwestern versteckt hatte, als deutsche Soldaten 2800 Juden in der benachbarten Ortschaft Ternovka ermordeten. Mit der Hilfe nicht jüdischer Ortsbewohner gelangte die Familie nach Bershad, wo sie in engen Verhältnissen und ohne genügend Nahrung in einem der Holzhäuser mit zwei Zimmern lebten, aus denen das jüdische Quartier bestand. «Die Rumänen waren grausam, doch sie erschossen uns nicht», fasste er zusammen. «Jede Strasse hier erinnert mich an den Holocaust. Doch hier habe ich überlebt.» Nach dem Holocaust war die Zustimmung der Nichtjuden von Bershad – manchmal war es auch nur eine schweigende – äusserst wichtig, um das spirituelle Leben der Juden der Stadt aufrechtzuerhalten.» Hier hätten, wie Vygodner hinzufügte, Jahrhunderte der Koexistenz eine Rolle gespielt. Die Juden von Bershad waren Metallarbeiter, Schuhmacher, Schreiner und Fischer, deren Familien während Jahrhunderten Schulter an Schulter mit Nicht-juden gearbeitet hatten.

Seder von Chabad

Die Matzebäckerei ging in den 1980er-Jahren ein. 1989 bestand die jüdische Gemeinde von Bershad aus 1000 Mitgliedern, halb so viele wie zehn Jahre davor. Heute feiern die verbliebenen Juden von Bershad einen von Chabad Lubavitch in der Synagoge organisierten Gemeindeseder. Sie kommen auch das ganze Jahr über hierher, um Nahrungsmittelpakete zu erhalten, ein Geschenk der Wohltätigkeitsgruppe «Christen für Israel». Yakov Sklarsky, dem das einzige Fotostudio der Stadt gehört, amtiert fast das ganze Jahr hindurch als Rabbiner, er kann hebräisch singen und lesen.

Die Thorarolle in der Synagoge ist nicht koscher. Die Schul selber, die, wie Vygodner sagt, mehr als Gemeindezentrum denn als Gotteshaus funktioniert, hat selten einen Minjan, das für das gemeinsame Beten bei Juden erforderliche Quorum von zehn Männern. Die Decke mit dem Fresko aus Davidsternen ist geblieben, doch die Fassade schält sich und legt den Lehm der Wände frei. Die Frauensektion ist in einen Schuppen umgewandelt worden. Trotzdem ist die Synagoge eines der am besten erhaltenen Gebäude im alten Schtetl mit auffallend neuer weisser Farbe.

Die meisten der Häuser rund um die Synagoge, die das Herz des jüdischen Quartiers von Bershad ist, sind nicht bewohnt. Ihre Eigentümer, die nach Israel, in die USA oder nach Kiew gezogen sind, lassen sie zerfallen, da sie das Land in einer der ärmsten Regionen der Ukraine nicht verkaufen konnten. Die Höfe sind voller Abfall und Horden streunender Hunde. An einigen der Hauseingänge finden sich noch Mesusot an den ausbleichenden Türrahmen.

Auswandern oder bleiben?

Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde beklagen sich aber nicht. Sie seien glücklich, eine Synagoge zu haben, sagt Feldman. Einer solchen Institution können sich nur wenige Orte von Bershads Grösse in der Ukraine rühmen. Trotz des Lokalstolzes befasst sich Bronia Feldman, die letzte verbliebene Bershader Jüdin, deren Muttersprache Jiddisch ist, damit, auszuwandern. «Ich habe eine Schwester in Ashdod und möchte vielleicht zu ihr ziehen.» Ihr Hauptgrund zum Bleiben ist ihre in Bershad wohnhafte Tochter Maya.

Vygodners Sohn ist vor fünf Jahren nach Israel ausgereist, doch der Vater und seine Frau Tamara werden ihm nicht so bald folgen. «Ich denke nicht, dass Israel unbedingt auf mich wartet. Ausserdem habe ich hier meine Gemeinde und meinen Platz.» 