Passende Verlobungsmusik

ISRAEL

3. Juli 2017

Durch einen mysteriösen Zufall wurden in Israel gleichzeitig zwei neue Cover-Versionen der Titelmusik von Quentin Tarantinos Film «Pulp Fiction» herausgegeben – und dies genau in der Woche, als der Filmemacher seine Verlobung mit seiner israelischen Lebenspartnerin Daniella Pik bekanntgab.

Wer Tarantinos Meisterwerk gesehen hat, wird kaum den knalligen Einsatz der Gitarre Dick Dales im Titelstück «Misirlou», einem klassischen griechischen Volkslied, am Ende der Eröffnungsszene vergessen können. Dale nahm das Stück in den frühen 1960er Jahren auf, aber seine Geschichte geht viel weiter zurück: Die erste bekannte Aufnahme stammt aus Griechenland und datiert vermutlich aus den 1920er Jahren oder noch früher. Offenbar hat das Lied aber auch eine Zukunft, und sogar eine israelische, denn gleich zwei lokale Bands präsentierten praktisch gleichzeitig ihre Cover-Versionen. Eine der neuen Aufnahmen stammt von einer Formation, die unter dem Namen «Die Griechen» auftritt und das Stück in einer hebräischen Übersetzung interpretiert. Die zweite wird von Shlomi Saranga in Griechisch gesungen. Die Frage ist nun noch, ob sich Tarantino für eine der beiden Versionen als Hochzeitsmusik entscheiden wird. [TA]