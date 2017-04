Partitur unter dem Hammer

Es ist ein Juwel für Musikbegeisterte, das da in Zürich bei Koller Auktionen zur Versteigerung dargeboten wird: Ein bisher unbekanntes Musikmanuskript von Felix Mendelssohn. Der Schätzwert des Dokumentes, das das einzige von Mendelssohn eigenhändig geschriebene Notenmanuskript zu Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion darstellt, liegt zwischen 120 000 und 160 000 Franken. Geschrieben wurde es im Jahr 1830 auf einer Reise von Mendelssohn Bartholdy von Berlin nach Weimar. Auf halbem Weg besuchte er seinen Freund Julius Schubring in Dessau. Dessen Schwester Agnes inspirierte Mendelssohn zwei Arien zu sowie ein Rezitativ aus seiner Matthäus-Passion – Medelssohn hat Bachs Werk teilweise neu instrumentalisiert und lange nach dessen Tod wieder aufgeführt – nochmals eigens für sie auf-zuschreiben, quasi als Geschenk. Das einzigartige Musikmanuskript zir-kulierte dann innerhalb der Familie Schubring und wurde erst nach der deutschen Wiedervereinigung nach langer Vergessenheit wiederentdeckt. Es wurde in der Schweiz als handschriftliches Dokument Mendelssohns identifiziert.



Samstag, 1. April, ab 14 Uhr, Koller Auktionen, Hardturmstrasse 102, Zürich.