«Paradise Papers» exponieren Trump-Minister

Brisant erscheinen insbesondere die Verstrickungen von US-Handelsminister Wilbur Ross in den «Paradise Papers».

Eine Allianz von 100 Medien-Plattformen rund um das «International Consortium of Investigative Journalists» (ICIJ) hat am gestrigen Sonntag mit den «Paradise Papers» einen massiven Daten-Leak zu Steueroasen und deren Nutzniesser in aller Welt publiziert. Dabei schenkt die US-Presse der Umgebung von Donald Trump besondere Aufmerksamkeit. Interaktive ICIJ-Grafiken zeigen über ein Dutzend vermögender Minister, Berater, Spender und Verbündete wie die Gebrüder Charles und David Koch, den Casino-Mogul Sheldon Adelson oder den Hedge Fund-Manager Robert Mercer, die über Steueroasen enorme Summen an Abgaben gespart haben. Dies hindert namhafte Konservative nicht an Rufen nach Steuersenkungen in den USA, die im Lichte der ICIJ-Enthüllungen scheinheilig wirken.

Die Enthüllungen greifen Jahre zurück und zeigen etwa, dass der damalige Goldman Sachs-Manager Gary Cohn zwischen 2002 und 2006 Dutzende von Steuerspar-Gesellschaften auf Bermuda installiert und geleitet hat. Diese wurden teilweise bis 2012 stillgelegt. Heute ist Cohn der Wirtschafts-Berater Trumps im Weissen Haus.

Noch brisanten erscheinen die Verstrickungen von Handelsminister Wilbur Ross in den «Paradise Papers». Ross hält bis heute über diverse Partnerschaften Anteile an der Reederei «Navigator Holdings», die eng mit russischen Oligarchen und dem Schwiegersohn Wladimir Putins verflochten ist. Als Investor zum Milliardär geworden, hat Ross zahlreiche, andere Interessen vor dem Eintritt in das Kabinett liquidiert.

Über die Navigator-Anteile im Wert von bis zu zehn Millionen Dollar profitiert Ross auch von den Einnahmen der Reederei aus dem Transport von Erdgas für den russischen Energie-Giganten Sibur. Washington hat den russischen Energie-Sektor nach dem Einmarsch Putins auf der Krim 2014 mit Sanktionen belegt. Zu den grössten Aktionären von Sibur zählt der Putin-Intimus Gennady Timchenko, der auf der amerikanischen Sanktions-Liste steht. Navigator ist auch für die ebenfalls von amerikanischen Sanktionen betroffene, staatliche Ölfirma Venezuelas PDVSA tätig.

Ross hält die Navigator-Anteile über Holdings auf den Cayman-Inseln, die insgesamt einen grossen Teil seines Vermögens von zwei Milliarden Dollar verwalten. Daneben ist Ross laut der «New York Times» seit den 1990er Jahren in Russland engagiert. Seine engen Kontakte dorthin führten 2016 zu einem massgeblichen Engagement bei der Rettung der Bank of Cyprus, die als Fluchthafen für russisches Kapital gilt.

Die Times legt die Russland-Connections von Ross in einem ausführlichen Beitrag offen. Die Enthüllungen kommen nicht nur aufgrund der Steuerdebatte zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die Trump-Regierung. Daneben nehmen nun auch die Ermittlungen von Robert Mueller zu russischen Interventionen im US-Wahlkampf an Tempo und Brisanz zu.

Dazu bringen die Paradise Papers laut der Times weitere, sensationelle Informationen. So soll der russische Investor Yuri Milner über ein Dickicht von Offshore-Firmen hunderte Millionen Dollar aus staatlichen Quellen in Russland bei den Social Media-Giganten Facebook und Twitter angelegt haben. Milner hat diese Anteile zwar inzwischen verkauft, ist aber weiter vielseitig im Silicon Valley engagiert.

Laut der Times ist Milner auch an einem Immobilien-Projekt von Jared Kushner beteiligt. Vor wenigen Tagen hat Mueller den Trump-Schwiegersohn zu der Herausgabe von Dokumenten für die Russland-Ermittlungen aufgefordert. Das Paradise-Material könnte sich für Mueller als Schatzgrube erweisen. [AM]