Papst tanzt mit chassidischen Juden

VATIKAN

9. Mai 2017

45-minütiger Empfang für ungewöhnliche Delegation.

Papst Franziskus hat mit einer ihn im Vatikan besuchenden Delegation chassidischer Juden im Verlauf einer 45 Minuten dauernden Audienz nicht nur Themen wie den Schutz jüdischer Friedhöfe in Europa und die Bekämpfung des Kindsmissbrauchs besprochen, sondern auch mit seinen Gästen getanzt. Ein Video auf der Website Yeshiva World News, die auch auf YouTube zu sehen ist, zeigt den Oberhirten der katholischen Kirche, wie er sich zu den Tönen chassidischer Musik wiegt, die seine Gäste ihm vorgespielt und vorgesungen haben. Ein Mitglied der Gruppe erklärte auf dem Clip, der Papst habe sich verpflichtet, sich für strengere Regelungen gegen die Zerstörung jüdischer Friedhöfe für den Bau von Strassen und Häusern einzusetzen. Zudem sagte der Hausherr seinen Besuchern auch zu, für den sexuellen Missbrauch von Kindern «Null-Toleranz» anzuwenden. «Wir müssen die Sicherheit von Kindern gewährleisten», sagte er. Rabbi Edgar Gluck, 80, der in Deutschland geborene Leiter der chassidischen Gruppe, teilt seine Zeit zwischen Brooklyn und Polen, wo er als der Oberrabbiner von Galizien fungiert. In den USA war er der Mitbegründer der «Hatzolah», einer der grössten Freiwilligenvereinigung für den Betrieb von Krankenwagen. Seit Jahrzehnten setzt Gluck sich zudem ein für die Bewahrung jüdischer Friedhöfe in Osteuropa. Letztes Jahr hatten der Papst und Zvi Gluck das Thema diskutiert, als Franziskus aus Anlass des katholischen Welt-Jugendtag Krakau besuchte und bei dieser Gelegenheit den Rabbi eingeladen hat, die Diskussion im Vatikan fortzusetzen. [TA]