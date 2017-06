Palästinensisches Bantustan

Mitte der 1970er Jahre, als Südafrika vier von zehn als Bantustan be­kannten Enklaven die «Unabhängigkeit» ge­währte, sorgte das Land dafür, bilaterale Nichtangriffspakte mit ihnen abzuschliessen. Auch wenn die südafrikanische Armee eine fast totale Kontrolle über die bantustanischen Sicherheitskräfte ausübte – effektiv sind sie aufgeboten worden, um Gegner der Apartheid zu bekämpfen, wollte das Regime in Pretoria den Schein bewahren. Es unterschrieb Verteidigungsabkommen, in denen jede «Seite» sich verpflichtete, nicht zu gestatten, dass ihr «Territorium» für eine Aggression gegen den anderen benutzt wird.

Für Premierminister Binyamin Netanyahu dagegen ist sogar diese bescheidene Tarnung zu viel. In einer Rede zum 50. Jahrestag des Sechstagekriegs liess der Regierungschef keinen Raum für irgendwelche Zweifel: «Bei jedem Abkommen und auch ohne Abkommen», sagte er, «werden wir fortfahren, die Sicherheitskontrolle über das ganze Gebiet westlich des Jordan-Flusses auszuüben.» Netanyahu schwebt also nicht nur vor, dass Palästinenser in der Westbank eine israelische Erlaubnis benötigen, um ihr «Heimatland» zu betreten und zu verlassen. Im Falle Bantustan war das auch so, doch den IDF wird es gestattet sein, weiterhin Strassensperren zu errichten, Verdächtigte zu verhaften und in palästinensische Heime einzudringen. All dies im Namen von «Sicherheitsbedürfnissen». Und die Welt wird fortfahren, ihn als ein Oberhaupt anzusehen, das den «wahren Frieden» sucht, einen «Frieden für Generationen», wie er ausführte.

Netanyahu hüllt sich in heisse Luft, doch wie Hans-Christian Andersens Kaiser erwartet er vom Volk, seine neuen Kleider zu loben. Er ist ein Meister­ darin, Positionen einzunehmen, die der Grossteil der Welt zurückweist. Trotzdem wird er begeistert von Israels öffentlicher Meinung empfangen, wie auch von seinen kriecherischen republikanischen Fans in den USA. Er weiss, dass die Forderung für die israelische Armee nach ewiger Kontrolle in einem Territorium, das einst palästinensisches Gebiet sein sollte, nichts anderes als absurd ist. Genauso versteht er, dass die Palästinenser das jüdische Recht auf einen Staat nur im Zusammenhang mit einem umfassenden definitiven Abkommen anerkennen werden. Zudem wird kein palästinensischer Führer die Finanzierung inhaftierter Terroristen aufheben können, ohne dass er nicht als Verräter verschrien würde. Es gibt aber keinen Maulkorb auf Erden, der Netanyahus Maul daran hindern könnte, jene Töne von sich zu geben, die seine Fans in Erregung versetzen, seine Feinde machtlos schlagen und, noch wichtiger, den Status quo beibehalten würden.

Netanyahu hasst drastische Veränderungen, und ein Friede schreckt ihn am meisten ab. Der Beweis ist eindeutig: In den acht Jahren seiner zweiten Periode im Amt hat er nichts getan, oder zumindest fast nichts, wenn wir grosszügig sein wollen, was ein Friedensabkommen gefördert hätte. Die Verlautbarungen, die er von sich gegeben hat, dienten alle dazu, den internen oder externen Druck abzuwenden, bis, wie das Sprichwort besagt, die Kavallerie in Stellung gegangen ist oder bis der Druck sich auf irgendeine andere Weise verflüchtigt hat. Anders als Anwar Sadat, der in die Knesset kam, um direkt zu den Israeli zu sprechen, oder anders als Mahmoud Abbas, der ständig versucht hatte, Israeli direkt von seinen Friedensabsichten zu überzeugen, scheint Netanyahu nicht einmal anzuerkennen, dass die Palästinenser überhaupt existieren, oder dann nur als Aufhetzer und Terroristen. Er wendet sich nicht an sie, er unterhält keinen Dialog mit ihnen, er versucht nicht, sie davon zu überzeugen, dass der Friede sich lohnt. Und wenn er es tut, dann nur als Effekthascherei. Er stellt sich taub ihren Wünschen gegenüber, blind gegenüber ihren Lasten, und völlig stumm, was das erstickende halbe Jahrhundert des Militärregimes angeht, das sie durchlebt haben. Da wundert es nicht, dass die meisten jüdischen Israeli, wie jüngst eine Um­fra­­ge ergab, in einem, «La-La-Land» zu leben scheinen, in dem es keine Besatzung gibt und in dem wir, ebenso wie der Premier selber, die Grössten sind.

Netanyahu ist ein Meister der Propaganda und ein Grossmeister des Zögerns und Zauderns. Er weiss, wie er darauf verzichten kann, die «roten Linien» der internationalen Gemeinschaft zu passieren, während er auf eine günstige Wende der Umstände wartet: Die Ersetzung Barack Obamas durch Donald Trump ist das beste Beispiel dafür, wie Netanyahus Geduld sich auszahlt. Ein Friedensmacher hingegen ist Ne­tanyahu nicht. Die Vereinbarung, die er vorschlägt, ist eine, in der die Palästinenser in einer geschlossenen und sterilen Enklave leben, wo ihnen gestattet sein wird, den Handel und die Müllabfuhr zu entwickeln. Das war auch so in der kurzlebigen Geschichte von Gebilden wie Transkei, Ciskei, Bophuthatswana, und all den anderen Bantustans, die Südafrika in der Illusion errichtete, auf diese Weise Südafrika und sein Regime zu retten.

Chemi Shalev ist ein israelischer Journalist.