Palästinenserpräsident ins Weisse Haus eingeladen

TRUMP-ABBAS

13. März 2017

Wichtigstes Resultat des ersten Telefongesprächs zwischen den beiden Staatsmännern.

Beabsichtigt US-Präsident Donald Trump die Lancierung einer eigenen Nahost-Friedensinitiative? Dieser Eindruck verstärkte sich im Zusammenhang mit dem ersten Telefongespräch, das der amerikanische Präsident vor dem Wochenende mit Palästinenserpräsdient Mahmoud Abbas führte. Auch wenn der Erwartungshorizont von beiden Seiten gedämpft worden ist – laut palästinensischen Kreisen habe es sich um ein erstes Gespräch gehandelt, dessen hauptsächlicher Zweck gewesen sei, das Eis zwischen den beiden Politikern zu brechen -, wird nicht ausgeschlossen, dass die von beiden Seiten bestätigte Einladung an Abbas für «sehr bald» nach Washington als ein erster Schritt auf dem Weg zu einer eigentlichen Nahostpolitik Trumps und seiner Administration zu betrachten ist. Hinter vorgehaltener Hand spricht man in Washington, und mit einiger Sorge auch in Jerusalem, bereits über eine Regionalkonferenz unter Trumpscher Aegide und/oder einem Dreiergipfel Trump/Abbas/Netanyahu in Washington. Dass Washington möglicherweise den im Sumpf gegenseitiger Beschuldigungen feststeckenden Verhandlungskarren zwischen Israel und den Palästinensern flottkriegen möchte, lässt vielleicht auch der kommende Woche bevorstehende Besuch Jason Greenblatts, des Trump-Beraters für internationale Verhandlungen, in Jerusalem und Ramallah erahnen. Spätestens nach dieser Visite wird man den praktischen Stellenwert der Worte ermessen können, die US-Präsident Trump am Freitag telefonisch an Abbas richtete: Ein umfassendes Abkommen, das den israelisch-palästinensischen Konflikt regeln würde, würde auch den Frieden in der ganzen Region und auf der Welt fördern. Wörtlich meinte der US-Präsident: «Ein Friede ist möglich, und die Zeit ist gekommen, einen Deal zu schliessen.» Soweitkonnte Abbas Trump noch beipflichten. Schon mehr Schwierigkeiten dürfte der Palästinenserpräsident im Gegensatz zu Regierungschef Netanyahu mit Trumps Nebensatz bekunden: Jedes Abkommen müsse direkt zwischen den beiden Parteien ausgehandelt werden. Das Gefühl des Déja-vu und Déja-entendu der letzten Jahre ist ebenso überdeutlich wie frustrierend. [JU]