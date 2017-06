Palästinenserin bei Messerangriff auf Soldaten schwer verletzt

WESTBANK

2. Juni 2017

Messerattacken gehören zur Routine des israelisch-palästinensischen Konflikts.

Beim Engangstor zur Siedlung Mevo Dotan in der nördlichen Westbank verübte eine Palästinenserin am Donnerstag einen Messerangriff auf einen IDF-Soldaten. Israelische Uniformiere schossen auf die Angreiferin und verletzten sie durch Schüsse in die Magengegend sehr schwer. Der Soldat erlitt bei dem Messerangriff leichte Verletzungen und wurde in Spitalpflege verbracht. Die Frau erhielt am Ort des Geschehens Erste Hilfe. Laut ersten Berichten wendete die mutmassliche Täterin sich an den Wachposten am Eingang zur Siedlung, wo sie sich an einen Soldaten wendete und sofort begann, ihn mit dem Messer anzugreifen. Die Frau liess sich auch von ihren Absichten nicht abbringen, als die Soldaten sie aufforderten, sich vom Eingang zur Siedlung zu entfernen. Messerattacken palästinensischer Gewalttäter gehören derzeit zu den fast alltäglichen Erscheinungen im israelisch-palästinensischen Konflikt. Letzte Woche wurde ein israelischer Polizeioffizier in der Stadt Netanyah durch einen Messertäter leicht im Nacken verletzt. Der aus der Westbankstadt Tulkarem stammende Täter wurde durch Schüsse verletzt. Vor rund zwei Wochen verwundete ein jordanischer Bürger einen Polizisten in der Jerusalemer Altstadt erheblich. Der Attentäter, der mit einem Touristenvisum nach Israel eingereist war, starb durch Schüsse von Polizisten. [TA]