Palästinenser litt unter persönlichen und familiären Problemen

DER ANSCHLAG VON HAR ADAR

27. September 2017

Die Gattin des Terroristen war nach Jordanien geflohen.

Der palästinensische Terrorist Namir Mahmoud, 37, der am Dienstagmorgen ausserhalb der Westbanksiedlung Har Adar drei Israeli erschossen hatte, stammte aus dem benachbarten palästinensischen Dorf Bet Sourik und war Vater von vier Kindern. Diese hatte seine Gattin nach Angaben des Shabak-Geheimdiensts vor ihrer kürzlichen Flucht nach Jordanien zurückgelassen. In einer Botschaft ersuchte Mahmoud seine Frau um Vergebung. Er wisse, fügte er hinzu, um die Schwere der Taten, die er zu begehen beabsichtigte. Er ersuchte seine Frau, sich um die Kinder zu kümmern. Mahmoud war in Besitz einer israelischen Arbeitsbewilligung und hatte zeitweise in Har Adar gearbeitet. Am Dienstag wartete er mit anderen palästinensischen Arbeiter am östlichen Eingangstor nach Har Adar, erregte aber den Verdacht des israelischen Wachpersonals. Als er aufgefordert wurde, anzuhalten, zog er eine Pistole aus seinem Hemd udn begann zu schiessen. Darauf wurde er von Sicherheitskräften erschossen. – Wie «Haaretz» schrieb arbeiten viele Palästinenser aus den benachbarten Dörfern in israelischen Siedlungen, und zwischen beiden Seite habe sich ein hohes Niveau an Vertrauen entwickelt. Anschläge wie jener vom Dienstag sind in der Gegend in den letzten zwei Jahre sehr selten geworden, doch niemand kann mit Bestimmtheit sagen, wie sich das Verhältnis jetzt entwickeln wird. Politiker der israelischen Rechten wittern Morgenluft, wie der Abgeordnete David Bitan (Likud) es formulierte: «Wir müssen die Einreise von Palästinensern nach Israel unverzüglich stoppen. Der palästinensische Terrorismus nutzt unseren guten Willen aus, um Israeli zu ermorden. Wir müssen die Politik des Ausstellens Einreisegenehmigungen nach Israel überprüfen, und wir müssen verstehen, dass es keinen Zweck hat, nur um Lippenbekenntnisse zu erhalten, mit Jenen zu verhandeln, die uns vernichten wollen.» [TA]