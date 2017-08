Palästinenser fordern klare Position Washingtons

RAMALLAH

8. August 2017

Jordaniens König besucht nach fünf Jahren wieder die Westbank.



Washington müsse eine klare Position einnehmen hinsichtlich der Gründung eines Palästinenserstaates basierend auf den Grenzen von 1967. Das erklärten der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat am Montag nach Abschluss der Visite des jordanischen Königs Abdullah II in Ramallah, des ersten Besuchs dieser Art seit fünf Jahren. Eines der wichtigsten Themen des Gesprächs zwischen dem Monarchen und seinem Gastgeber, dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, war die Verbesserung der bilateralen Kooperation im Anschluss an die jüngste Jerusalemer Tempelbergkrise, die, wie «Haaretz» schreibt, in den letzten Wochen Unruhen in der ganzen Westbank ausgelöst hatte. Im Zuge der vollen Koordination der Positionen beider Seiten müsse die USA sich laut Erekat klar für die Zweistaatenlösung als Konzept zur Beilegung des palästinensisch-israelischen Konflikts aussprechen. Washington müsse zudem dem Umstand zustimmen, dass Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern eine komplette Einfrierung des Siedlungsbaus, einschliesslich in Ostjerusalem, erfordern. Der palästinensische Aussenminister Riyad al-Maliki erklärte zudem, das Treffen vom Montag habe zur Bildung eines gemeinsamen palästinensisch-jordanischen Teams geführt, das sich mit künftigen Krisen befassen werde und bestrebt sein wird, die gemeinsame Koordination im Anschluss an die jüngsten Unruhen im Zusammenhang mit dem Tempelberg zu verbessern. Der jordanische König seinerseits betonte, das palästinensische Thema befinde sich an einer «Wegkreuzung», und die Möglichkeit eines Friedensabkommens gestalte sich immer schwieriger. [TA]